Sanremo 2024, Russel Crowe sarà l’ospite speciale: “Felicissimo dell’invito”

Sanremo 2024, Russel Crowe ospite al Festival: “Partecipa alla serata di giovedì”

L’edizione 2024 del Festival di Sanremo si prospetta sempre più eccitante. A meno di un mese dall’inizio dell’ultima edizione con Amadeus al timone, il conduttore continua a stuzzicare la curiosità del pubblico con assaggi ed anticipazioni. Durante una delle ultime puntate di Viva Rai 2!, Amadeus ha svelato a Fiorello il nome del superospite internazionale di Sanremo 2024, il celebre attore hollywoodiano Russel Crowe. Negli scorsi mesi si era spesso chiacchierato riguardo una sua possibile partecipazione alla kermesse, ma adesso c’è la conferma ufficiale da parte del direttore artistico: “Avremo Russell la serata di giovedì. Sai che lui è amatissimo nel mondo perché suona benissimo il Blues. Quindi suonerà un pezzo. Poi ci terrà compagnia per tutta la sera”.

L’entusiasmo dell’attore: “Sono felicissimo dell’invito”

Lo stesso Russel Crowe ha confermato la sua presenza all’Ariston a Viva Rai 2! con un filmato in cui ringrazia in italiano Amadeus per l’opportunità di tornare al Festival: “Ciao Amadeus. Ciao Fiorello. Sono felicissimo del vostro invito al Festival. Non vedo l’ora di raggiungervi lì. Ho scoperto di essere di origini italiane. Più precisamente di Ascoli Piceno. Un legame di sangue. Ciao Italia, al mio segnale scatenate l’inferno”. L’attore torna alla kermesse oltre vent’anni dopo la sua prima apparizione a Sanremo: Crowe si era infatti già esibito al Festival con la sua band durante l’edizione del 2001.