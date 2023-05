Milano, arrestato con otto chili di cocaina in sedia a rotelle

A Milano è stato arrestato un uomo in sedia rotelle, trovato con otto chili di cocaina. Si tratta di un americano, arrivato da poco in Italia.

Una notizia inaspettata e particolare quella giunta nelle ultime ore. A Milano è stato arrestato un uomo in sedia rotelle, trovato con otto chili di cocaina. Si tratta di un americano, arrivato da poco in Italia.

In passato ci fu già un caso simile.

Uomo in sedia rotelle trovato con otto chili di cocaina: arrestato a Milano

È successo a Milano, precisamente presso l’Aeroporto di Malpensa, luogo in cui un uomo di origini statunitensi è stato fermato per un controllo e, di seguito, arrestato poiché in possesso di cocaina. Analizzato dal cane antidroga Cosmo e dai militari della Guardia di Finanza, l’uomo era in sedia rotelle ed è proprio dentro alle ruote che sono stati scorti ben 43 involucri di droga che hanno un peso di circa otto chili. L’uomo è stato così trasportato in ospedale per capire quali siano le sue effettive condizioni di salute, dopodiché è stato arrestato per ordine della Procura di Busto Arsizio.

Giunto in aeroporto dopo un viaggio lungo (da Santo Domingo), l’uomo è sceso dal velivolo con un vistoso tutore alla gamba destra e seduto sulla sedia a rotelle. Questo sembrava essere il suo handicap, ma all’interno delle ruote nascondeva invece sostanze stupefacenti. Per questo motivo ha subito l’arresto, poiché colpevole di trasporto e spaccio di droga (ben otto Kg). Se fosse riuscito a lasciare l’aeroporto, il pusher avrebbe potuto vendere la sostanza guadagnando moltissimi soldi, addirittura milioni di euro. Le forze dell’ordine, impegnate nel controllo e nel conseguente arresto, hanno agito su ordine della Procura di Busto Arsizio.

Sebbene si tratti di un episodio particolare, non è la prima volta che accade. In passato, ad Agosto 2022, anche uno spagnolo provò a trasportare droga in sedia a rotelle, quella volta con ben 13 chili nelle ruote. Si era poi dimostrato un finto invalido e, anche in quell’occasione, scattò l’arresto immediato.

