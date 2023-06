Russell Crowe, chi è l’attore de Il Gladiatore: vita privata, moglie, figli, film

Chi è Russell Crowe, celebre attore neozelandese protagonista de Il Gladiatore. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto, dai suoi film più famosi alla sua vita privata. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Russell Crowe, vita privata e carriera del protagonista de Il Gladiatore

Nato a Wellington, capitale della Nuova Zelanda, il 7 aprile 1964, Russell Crowe ha 59 anni ed è un celebre attore hollywoodiano. Dopo gli esordi in soap opera e serie televisive, comincia a farsi strada nel cinema australiano negli anni Novanta. Riesce ad attirare l’attenzione della critica con Skinheads, che gli vale il premio come miglior attore protagonista dall’Australian Film Institute. Negli anni successivi comincia a farsi spazio nel mondo di Hollywood, arrivando ad ottenere persino la sua prima candidatura all’Oscar, grazie alla sua interpretazione in Insider – Dietro la verità.

Nel 2001 arriva il ruolo per il quale è ricordato da moltissimi suoi fan: recita da protagonista ne Il Gladiatore di Ridley Scott, guadagnandosi l’Oscar come miglior attore protagonista. Crowe ha recitato in molti film di successo da allora, spinto dal successo del suo Massimo Decimo Meridio. Tra questi ricordiamo A Beautiful Mind, diretto da Ron Howard, dove interpreta il matematico John Nash, ruolo che gli vale un BAFTA, un Golden Globe e una terza candidatura agli Oscar. Spiccano inoltre Master & Commander, Cinderella Man, Les Misérables, Un ottima annata e American Gangster. Il suo ultimo ruolo di spessore risale al 2023, quando recita come protagonista in L’esorcista del Papa, film ispirato alla vita di Gabriele Amorth.

Vita privata: ex moglie, figli, fidanzata

Russell Crowe è una persona molto riservata che non è solita rivelare molti dettagli circa la sua vita privata. In passato, l’attore è stato sposato con l’attrice e cantautrice australiana Danielle Spencer. I due si incontrano per la prima volta sul set di The Crossing, nel 1989, notando subito una certa alchimia. I due convolano a nozze nel 2003 e restano insieme per diversi anni, prima della separazione nel 2012, seguita dal divorzio ufficiale nel 2018. Dalla loro unione nascono due figli, Charles Spencer Crowe, nato a Sidney nel 2003, e Tennyson Spencer Crowe, classe 2006. I due vivono in Australia, lontano dal padre e dai suoi impegni hollywoodiani. Ciononostante, pare che abbiano un rapporto molto solido con lui. Russell Crowe parla occasionalmente di loro sul suo profilo Instagram, che ha oltre un milione di follower.

Negli ultimi anni l’attore ha ritrovato l’amore con una donna ben lontana dal mondo dello spettacolo. Si tratta di Britney Theriot, agente immobiliare 31enne originaria di New Orleans. I due si frequentano dal 2020 e sono innamoratissimi, al punto di pensare già alle nozze. Un grosso passo avanti per Crowe che, nel 2016, si era detto dubbioso sul matrimonio dopo l’esperienza con la sua ex moglie: “Niente di quello che mi è successo ha cambiato la mia convinzione nella bellezza del matrimonio, ma sceglierei di farlo di nuovo? Non ne sono sicuro. Ho quello che sento essere un obbligo nei confronti dei miei figli, di non confondere troppo le loro vite. È già abbastanza complicato per loro. C’è la vita stessa, poi c’è la vita da figli di una persona famosa”.