Chiambretti in Rai: l’annuncio di Fiorello con l’ad Roberto Sergio

Chiambretti in Rai: incredibile e sorprendente annuncio durante la diretta Instagram tra Fiorello e l’ad del servizio pubblico Roberto Sergio. Altre novità rivelate nel corse del collegamento.

Chiambretti in Rai: l’annuncio di Fiorello

Piero Chiambretti torna alla Rai: l’annuncio è clamoroso ed è stato dato dall’ad del servizio pubblico Roberto Sergio, ospite della diretta mattutina su Instagram di Fiorello. “Chiambretti ci verrà presto a trovare in Rai – le parole dell’ad -. Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella ‘zona’ di Fazio, ma sarà sempre su Rai3. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui”, ha concluso.

Poi, nella chiacchierata è venuto fuori un nuovo progetto tra Fiorello e Amadeus: “Ho incontrato Ama e stiamo lavorando sul progetto. Ti ricordi “Attenti a quei due”? Era un telefilm“.

Novità su Carlo Verdone?

Sempre nella stessa diretta, è stata ospite dello showman siciliano Ema Stokholma che sarebbe coinvolta in un set con Carlo Verdone. “Ema è sul set di un film di Verdone, sicuramente sarà ‘Vita da Carlo 3’ e uscirà l’anno prossimo”. La conduttrice radiofonica non smentisce, ma non aggiunge altro: “Non so cosa posso dire e cosa non posso dire“.

