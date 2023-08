Oroscopo Ferragosto 2023, tutte le previsioni per il 15 agosto

Scopriamo le previsioni dell'Oroscopo per il giorno di Ferragosto 2023. Uno sguardo al futuro per il 15 agosto, segno per segno.

Ecco le previsioni dell'Oroscopo per Ferragosto 2023. Scopriamo cosa ci riserva il futuro per il giorno più caldo dell'anno, le predizioni segno per segno.

Oroscopo Ferragosto 2023, le previsioni segno per segno per il 15 agosto

Ci avviciniamo sempre di più al giorno di Ferragosto 2023, fulcro dell’estate di molte famiglie italiane. Cosa ci riserva il futuro per il 15 di agosto? Scopriamo insieme le previsioni dell’Oroscopo per il giorno più caldo dell’anno. Quali saranno i segni più fortunati? Chi sarà favorito dall’influenza degli astri?

Ariete, le previsioni per Ferragosto 2023

Tempo di mettersi in mostra per i nati nell’Ariete. Ferragosto sarà un’ottima occasione per sfoggiare con orgoglio le vostre qualità. Non abbiate paura di mettervi in gioco e provare esperienze nuove. Questi momenti di leggerezza sono l’iniezione di fiducia che vi serve per cominciare a costruire qualcosa di vostro a fine estate.

Toro, le previsioni per Ferragosto 2023

Un Ferragosto defilato per i nati nel Toro. Non siete in vena per festeggiamenti ed esagerazioni, sentite il bisogno di passare un po’ di tempo da soli. Createvi uno spazio sicuro tagliando via i rami troppo secchi: date la priorità al vostro benessere fisico e mentale. Prendete le distanze da chi porta solo negatività e malessere nella vostra vita.

Gemelli, le previsioni per Ferragosto 2023

Una parola di troppo rischia di rovinare la festa ai nati nei Gemelli. La frenesia estiva e la voglia di divertimento rischiano di rendervi un po’ troppo egocentrici. Siete troppo focalizzati su voi stessi, al punto da ignorare cosa vi accade attorno. Tenete a freno la lingua se non conoscete bene la situazione: cercate di ascoltare un po’ di più chi vi è attorno.

Cancro, le previsioni per Ferragosto 2023

Un cuore capriccioso questo 15 agosto per i nati nel Cancro. Avete voglia di avventure, ma non avete la forza per affrontare qualcosa di serio in questo momento. Quantomeno, questo è quel di cui provate a convincervi. Lasciatevi trascinare dalla passione in questo Ferragosto, ma occhio a non affezionarvi troppo: potreste essere costretti a rimangiarvi tutto.

Leone, le previsioni per Ferragosto 2023

Un Ferragosto di rinascita per i nati nel Leone. Dopo un anno di fatiche ed una prima metà di agosto un po’ deludente, avrete finalmente un’occasione di spiegare le ali. Concedetevi questo giorno per vivere al massimo, per pensare a voi stessi prima che ai capricci altrui. È quel che vi serve per rialzarvi e ricominciare anche più forti di prima.

Vergine, le previsioni per Ferragosto 2023

Tante idee nell’ingegnosa testa dei nati nella Vergine. C’è qualche impegno di troppo che rischia di appesantire questo Ferragosto, ma l’intuizione giusta vi guiderà verso una soluzione rapida ed indolore. Seguite l’istinto, avete la tendenza a dire sempre la cosa giusta al momento giusto. Occhio però a non peccare di supponenza, la sapete lunga ma non siete onniscienti.

Bilancia, le previsioni per Ferragosto 2023

La gentilezza è la dote migliore dei nati nella Bilancia. In questo clima vacanziero, sentite il bisogno di dedicarvi agli altri e ai loro bisogni. Siete sempre pronti a dare una mano quando serve, a prendere iniziative per migliorare la giornata a chi avete intorno. Vi aspetta un Ferragosto con il favore degli astri, con i vostri affetti che saranno pronti a ricambiare le vostre premure.

Scorpione, le previsioni per Ferragosto 2023

Si va avanti per ripicca a casa dei nati nello Scorpione. Troppe fonti di nervosismo per voi in quest’ultimo periodo, troppe frecciate e risposte piccate che non fanno altro che alimentare il vostro malcontento. Avete deciso di puntare i piedi per questione di principio, di divertirvi a modo vostro a sfregio di chi invece vorrebbe vedervi abbattuti. Godetevi un cocktail alla faccia a chi vi vuole male.

Sagittario, le previsioni per Ferragosto 2023

Smarrimento e frustrazione per i nati nel Sagittario. Avevate progetti precisi per questo Ferragosto, ma sembra che dovrete cambiare direzione ed accontentarvi. Toglietevi il broncio e provate ad ottenere qualcosa di positivo da queste circostanze impreviste. Cogliete questa occasione per rinnovarvi ed esplorare un nuovo lato di voi stessi.

Capricorno, le previsioni per Ferragosto 2023

Un Ferragosto fortunato in arrivo per i nati nel Capricorno. Mentre tutti si godono il sole e il mare, il vostro sguardo è verso nuove occasioni di guadagno. Il vostro fiuto non mente, giocandovi bene le vostre carte potrete mettere le basi per degli affari molto lucrosi. Non avete paura di faticare, ma occhio alla vostra salute. Tutti hanno dei limiti, anche i lavoratori più stoici.

Acquario, le previsioni per Ferragosto 2023

I nati nell’Acquario si trovano incastrati tra due fuochi. Tenevate un piede in due scarpe nella speranza che tutto andasse bene ad oltranza. Ora avete fatto qualche passo falso di troppo e siete nell’occhio del ciclone. Non c’è modo di metterci una toppa, l’unica alternativa è uscire allo scoperto e avere la maturità di accettare le conseguenze.

Pesci, le previsioni per Ferragosto 2023

I nati nei Pesci sono sfiancati dalle ovvietà. Tante cose storte in questo Ferragosto, questioni facilmente risolvibili se solo qualcuno vi avesse ascoltato. Siete frustrati per la facilità con cui problemi semplici siano cresciuti in modo sproporzionato. Non sta a voi spegnere ogni incendio, voi avete già detto la vostra. Prendete le distanze e godetevi almeno parte di queste feste estive.