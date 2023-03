Il Grande Fratello Vip questa sera, giovedì 23 dicembre 2023, non andrà in onda. Ecco il motivo.

Gf Vip, perchè non va in onda giovedì 23 marzo?

Il reality show del Gf Vip 2023, in vista della finalissima del 3 aprile, non andrà più in onda il giovedì, ma solo il lunedì sera. Quindi l’appuntamento con la prossima puntata è per lunedì 27 marzo.

La motivazione ufficiale non è stata resa nota, ma si immaginano diversi motivi. Primo tra tutti il fatto che, molto probabilmente, Mediaset preferisce evitare lo scontro con la partita Italia-Inghilterra in onda su Rai 1 a partire dalle 20.30.

Altro motivo che però alcuni rumors vicino al programma segnalano riguarda il cambiamento di regole in essere, almeno da qualche settimana, al Gf Vip 7. Piersilvio Berlusconi infatti, a partire dalla squalifica prima ad Edoardo Donnamaria e poi a Daniele Dal Moro, ha voluto imprimere al programma un importante cambio di passo sul bon ton che i concorrenti all’interno della casa devono avere per poter continuare il gioco. In particolare, Mediaset ha detto stop a volgarità e parolacce (seppur inseriti in una dinamica di scherzo o di gioco). Insomma, il programma è sotto la lente di un maggior controllo.

La prossima puntata

La prossima puntata del Gf Vip, ossia la semifinale, andrà quindi in onda lunedì 27 marzo mentre il lunedì successivo ci sarà la finale. Chi sarà il vincitore di questo Grande Fratello Vip?