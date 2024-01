Festival di Sanremo 2024, biglietti in vendita: come, dove acquistarli e quanto costano

Festival di Sanremo 2024: biglietti disponibili per l'acquisto in occasione dell'evento musicale in onda a febbraio su Rai 1.

Festival di Sanremo 2024: da oggi, 23 gennaio, è possibile procedere all’acquisto dei biglietti per poter essere presente al teatro Ariston durante le cinque serate.

Festival di Sanremo 2024, biglietti in vendita: come e dove acquistarli

Il Festival di Sanremo 2024 si può seguire anche in presenza per chi lo vorrà. Direttamente la Rai ha fatto sapere come si possa comprare e dove il biglietto per poter assistere all’evento direttamente dal teatro Ariston. “Il 23 gennaio, dalle 9.00 (fino ad esaurimento delle disponibilità), saranno messi in vendita, sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com, per le 5 serate del 74° Festival della Canzone Italiana, a Sanremo da martedì 6 febbraio (prima serata) a sabato 10 febbraio (serata finale), con un massimo di 2 (due) titoli di ingresso a persona”.

Il testo prosegue: “Per procedere all’acquisto sarà necessario registrarsi sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com mediante inserimento dei dati dell’acquirente: e-mail; inserimento di una password; nome; cognome; cittadinanza; codice fiscale (data, luogo di nascita e numero documento di riconoscimento nel caso di cittadino straniero sprovvisto di codice fiscale); telefono; documento d’identità (fronte e retro del documento su un unico file). L’acquisto potrà essere effettuato esclusivamente con carta di credito. Una volta completato l’acquisto, il biglietto “digitale” verrà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione e resterà comunque disponibile nella sezione “Il mio profilo”. In caso di problemi di ricezione dell’e-mail e/o download dei biglietti singoli, potrà essere inviata una mail a: [email protected]. Per l’acquisto dei biglietti da parte degli utenti portatori di disabilità motoria si rimanda alla sezione “dedicata” del sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com”.

“Tutti i biglietti del 74° Festival della Canzone Italiana saranno nominativi con l’indicazione, sul “biglietto digitale”, di nome, cognome, luogo e data di nascita. L’ingresso al Teatro Ariston avverrà mediante esibizione del titolo d’ingresso (in formato elettronico o stampato) e del relativo documento d’identità inserito in occasione della registrazione. Il cambio nominativo del biglietto potrà avvenire, sempre tramite accesso al sito nel quale è stato effettuato l’acquisto, nella sezione “Il mio profilo”, entro 48 prima dell’inizio della serata a cui il biglietto è riferito. Qualora si dovessero verificare diminuzioni di capienza per cause di forza maggiore, ovvero la cancellazione dell’evento, l’organizzatore si riserverà il diritto di annullare il biglietto, anche qualora precedentemente confermato, con conseguente rimborso del solo biglietto”.

Quanto costano

I prezzi non sono per niente popolari ed ecco quali sono i costi se si vuole assistere in presenza durante le cinque serate del Festival. I posti in platea costeranno 200 euro per le prime quattro serate e 730 euro per la finale. Per quanto riguarda la galleria, i posti partiranno da 110 euro per le prime quattro sere per poi arrivare a 360 euro per quelli di sabato 10 febbraio.