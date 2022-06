Orali della maturità: quando iniziano? Tantissimi studenti coinvolti sono in attesa. Ecco un riassunto di quello che sappiamo.

Orali della maturità: quando iniziano?

Allo stato attuale, cosa sappiamo sugli esami per i maturandi nelle scuole? Quella di oggi, lunedì 20 giugno, è sicuramente una giornata importante perchè, a seconda di quella che sarà la lettera estratta, si partirà con gli orali nei singoli istituti. Come tanti sanno, questa settimana è in programma la cosiddetta riunione plenaria della commissione d’esame e a breve gli studenti avranno comunicazione di chi sarà il primo a presentarsi sulla base delle lettera estratta.

Le ultime news

Quel che per ora sappiamo è che è altamente probabile che nel primo pomeriggio di oggi si possano già avere maggiori informazioni su quando inizieranno gli orali tantissimi studenti. Gli studenti, dunque, attendono il calendario completo.