L’8 marzo, giorno della festa della donna, andrà in onda “Il concorso”, film legato alla ricorrenza della giornata. Ecco trama e cast.

“Il concorso”, film su Rai 1 in onda l’8 marzo: trama e cast

La trama de “Il concorso”, che ha come titolo originale Misbehaviour, parte da Londra ed è ambientata nel 1970. Sally (Keira Knightley) si unisce a un movimento per la liberazione delle donne che lotta contro la discriminazione e a favore della parità. Incontra così la ribelle Jo (Jessie Buckley), alla guida di un altro collettivo, e insieme decidono di organizzare un’azione di protesta contro il concorso di Miss Mondo. Sostenendo che i concorsi di bellezza fossero degradanti per le donne, in poche parole, il neonato movimento britannico divenne famoso da un giorno all’altro per la protesta interrompendo la diretta in mondovisione della gara. Ma non fu l’unico scandalo della serata….

Nel frattempo, le candidate al titolo di regina di bellezza arrivano nella capitale inglese da ogni parte del globo; tra loro, spicca la prima sudafricana di colore mai ammessa in gara.

Cast

La regina del film “Il concorso” è di Philippa Lowthorpe. Di seguito, ecco il cast del film: