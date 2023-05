Incoronazione Re Carlo: programma, invitati, quando e dove vederla in diretta tv

Incoronazione Re Carlo: sabato 6 maggio è il giorno che tutti aspettano in Inghilterra ma in realtà in tutto il mondo. Si tratta del momento dell’incoronazione del nuovo re del Regno Unito, dopo la morte della Regina Elisabetta.

Incoronazione Re Carlo: programma

Sabato 6 maggio 2023 Carlo III d’Inghilterra sarà incoronato Re, prendendo il posto della defunta Queen Elizabeth II, scomparsa alla veneranda età di 96 anni l’8 settembre del 2022. Gli appassionati di gossip sono già ben pronti a seguire l’evento. Carlo III sarà sul trono dopo una lunga attesa, all’età di 74 anni, dopo aver attesto questo momento a lungo.

L’incoronazione, che sarà visibile in mondovisione, vedrà l’incoronazione di Re Carlo III assieme alla regina consorte Camilla, tanto che ci saranno i due stemmi appaiati “The Majestis King & Queen Camilla”, inizierà alle 11 del mattino e durerà non di più di un’ora e 45 minuti. Una procedura snella, che Carlo vuole dimostrare essere in linea con i nuovi tempi anche per i minori invitati rispetto a quella di Elisabetta. La processione attraverso Londra sarà di 2 chilometri e l’hashtag ufficiale della cerimonia tanto attesa sarà #Coronation.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Incoronazione Re Carlo: gli invitati

Tra gli invitati ci sarà anche il secondogenito Harry, che però parteciperà senza Meghan. Joe Biden, che non parteciperà all’incoronazione di Carlo III a Londra, incontrerà il monarca inglese a luglio per parlare in particolare dell’ambiente. Lo ha detto il presidente Usa durante un’intervista a Msnbc. “Andrò a una conferenza Nato in Europa – ha spiegato – e gli ho detto che mi fermerò all’andata o al ritorno per parlare dell’argomento che lo interessa di più, l’ambiente”. Sono stati previsti un migliaio di invitati, soprattutto dignitari stranieri, alla vigilia della sua incoronazione. Sovrani, principi, presidenti, primi ministri. Per l’Italia c’è il presidente Sergio Mattarella. Fra gli ospiti anche due first lady, l’americana Jill Biden e l’ucraina Olena Zelenska, che è accompagnata dal premier Denys Shmyhal. Il Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin rappresenterà Papa Francesco all’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla e sarà il primo rappresentante pontificio ammesso per questa cerimonia all’interno dell’Abbazia di Westminster dal 1553.

Quando e dove vederla in diretta tv

L’incoronazione di Carlo III andrà in onda sulla Bbc e in mondovisione in diretta dall’Abbazia di Westminster. Nell’arco di tutta la giornata Rainews 24 seguirà l’evento con finestre informative. Rai1 seguirà la diretta con uno Speciale Tg1 in diretta dalle 11.45 alle 15.30 del 6 maggio.

L’evento potrà essere seguito su Sky TG24, con lo speciale “Il ritorno del Re“, in onda dalle 11 alle 14.30, in diretta da Londra. A condurre ci sarà Liliana Faccioli Pintozzi con alcuni ospiti, tra cui Enrica Roddolo (giornalista del Corriere della Sera, scrittrice ed esperta di Reali) ed Enrico Franceschini. Sono previsti poi collegamenti con Tiziana Prezzo, direttamente dall’Abbazia di Westminster, con Nicola Veschi in mezzo alla gente sul Mall e con Stefania Trapani dall’Ambasciata britannica a Roma. All’interno dello speciale, poi, è prevista anche un’intervista a Valentine Low, Royal Correspondent del Times. Su Canale 5, sarà possibile vedere la cerimonia nel corso dell’edizione speciale di Verissimo, che inizierà intorno alle 11. La cerimonia live sarà trasmessa anche sul canale 31 di Discovery su Real Time con una diretta integrale. Su La7 è prevista un’edizione della Maratona Mentana dalle 9.40 fino alle 13,30.

Leggi anche: Chi è Carlo III d’Inghilterra