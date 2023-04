Chi è Lino Patruno, cofondatore de “I Gufi”: età, jazz, tv, politica

Lino Patruno è un cabarettista e musicista italiano, cofondatore del gruppo musicale I Gufi.

Chi è Lino Patruno

Lino Patruno, all’anagrafe Michele Patruno, è nato il 27 ottobre 1935 e ad oggi ha 87 anni. Nato a Crotone, in Calabria, si trasferì da giovane prima a Roma, poi a Milano, ai tempi fulcro del movimento jazzistico italiano. Proprio nella città meneghina iniziò ad esibirsi nel 1954, fondando alcune band jazz tra le quali la Riverside Jazz Band. Successivamente passa nella Milan College Jazz Society. Il suo esordio vero e proprio fu nel 1964, anno in cui assieme a Nanni Svampa, Roberto Brivio e Gianni Magni, dà vita ai Gufi. A Roma, fonda il “Lino Patruno Jazz Show” con il quale si esibisce regolarmente nei locali capitolini e nei festival del jazz in Italia. Nei CD che ha realizzato negli ultimi anni ha lavorato con alcuni grandi nomi del jazz classico odierno come Randy Reinhart, Ed Polcer, Randy Sandke, Jon-Erik Kellso, Tom Pletcher, Dan Barrett, Bob Havens, Allan Vache, Evan Christopher, Jim Galloway.

Dal 2018 i componenti della band sono:

Gianluca Galvani alla cornetta

Michael Supnick al trombone e voce;

Raffaele Gaizo al clarinetto;

Silvia Manco al pianoforte;

Guido Giacomini al contrabbasso;

Riccardo Colasante alla batteria.

Tv

Nel corso della sua carriera si è distinto anche per una attività teatrale e televisiva. Anche per la Rai ha realizzato diverse serie televisive di successo tra le quali citiamo La mia morosa cara, Addio tabarin, Un giorno dopo l’altro, Una bella domenica di Settembre. Sempre per la sua carriera in tv, nel 1977 prende parte a Portobello condotta da Enzo Tortora su Rai 2.

Politica

Nel 1992 Lino Patruno ha tentato la strada della politica, tanto che si è candidato alla Camera dei deputati (Italia) con la Lista Marco Pannella nella circoscrizione di Roma-Viterbo-Latina-Frosinone, senza essere eletto.