Meteo Ferragosto, Italia divisa in due: temporali e caldo. Ecco in quali regioni

Meteo Ferragosto: la prima parte di agosto ha visto tante regioni dover affrontare alluvioni e conseguenze non semplici. Per lunedì 15 agosto ci si aspetta sia caldo ma allo stesso tempo temporali. Sarà un Paese diviso in due nei prossimi giorni.

Meteo Ferragosto, Italia divisa in due: temporali e caldo

La prima parte di agosto si è presentata con diverse turbolenze e previsioni avverse su molte regioni italiane e tante sono state le conseguenze.

Ferragosto sarà il preludio di un Paese spaccato in due e diviso tra temporali e caldo africano.

Secondo ilmeteo.it “nei prossimi giorni si formerà una poderosa depressione sul Nord Europa sospinta ed alimentata da correnti più fresche ed instabili di origine Atlantica. Questa perturbazione si muoverà all’inizio della prossima settimana verso Sud arrivando a lambire parte del nostro Paese”. Nel dettaglio “a maggior rischio di questa incursione temporalesca sarebbero le regioni del Nord e parte di quelle del Centro; attenzione, perché visti i forti contrasti attesi tra masse d’aria completamente diverse e dalla tanta energia potenziale in gioco (derivante dalle temperature molto elevate dei nostri mari) non escludiamo la possibilità di eventi meteo estremi”.

Ecco in quali regioni

Secondo quanto riporta ilmeteo.it, nel pomeriggio di lunedì 15 agosto sono previsti ” forti temporali dapprima su tutto l’arco alpino, in estensione poi anche alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Entro la serata qualche rovescio potrebbe raggiungere anche il Veneto, la Liguria, le Marche, l’alta Toscana e l’alto Lazio”.

Mentre “sul resto dell’Italia dove l’anticiclone africano si espanderà sempre più sul bacino del Mediterraneo, supportato da masse d’aria bollenti in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara.

Su queste zone quindi è lecito aspettarsi per la giornata di Ferragosto tanto sole con punte massime di temperature che saliranno velocemente ben oltre i 34-25°C durante le ore pomeridiane”.

