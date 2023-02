Chi è Gianluca Grignani, noto cantautore a Sanremo 2023: ex compagna, figli, vita privata, carriera

Chi è Gianluca Grignani, cantautore, chitarrista e produttore discografico italiano. Vincitore di numerosi dischi d’oro e di platino, è tornato a far parlare di sé negli ultimi anni con le sue apparizioni al Festival di Sanremo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Gianluca Grignani, vita privata e carriera del cantautore italiano

Gianluca Grignani è un cantautore e chitarrista nato il 7 aprile 1972. Cinquant’anni già compiuti, ha alle spalle 25 anni di carriera con premi e riconoscimenti annessi. La sua passione per la musica inizia già a 14 anni, quando decide di frequentare il Centro Professione Musica di Milano e contemporaneamente inizia ad esibirsi in alcuni piccoli locali della sua zona. Nel 1994 si presenta al Festival di Sanremo tra i giovani con La mia storia tra le dita, da dove ha inizio la sua carriera.

Ha venduto complessivamente circa 5 milioni di dischi certificati ed è stato descritto come autore “fuori dagli schemi”. Per alcuni testi scritti, si è guadagnato la nomea di “poeta maledetto” e in carriera ha vinto diversi dischi d’oro e di platino.

Vita privata, la storia (finita) con Francesca dall’Olio

Il cantautore è stato legato per molti anni con Francesca Dall’Olio, fotografa professionista dalla quale ha avuto 4 figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona. I due sono stati insieme per ben 18 anni, poi però hanno deciso di separarsi dopo una crisi che alla fine non è stata ricomponibile.

Gianluca Grignani torna al Festival di Sanremo 2023 con Quando ti manca il fiato

Dopo il ritorno in grande stile come ospite al Festival di Sanremo nel 2022 al fianco di Irama, Gianluca Grignani è pronto a tornare ad esibirsi all’Ariston tra gli artisti in gara nel 2023. Il chitarrista è infatti uno dei 28 cantanti partecipanti alla 73esima edizione della kermesse musicale. L’ultima volta che aveva partecipato al Festival risale al 2015 con il brano Sogni infranti, ma si era visto sul palco dell’Ariston anche negli anni 1995, 1999, nel 2002, 2006 e nel 2008. In alcune recenti interviste, Grignani ha parlato del suo brano, Quando ti manca il fiato: “Scrissi la canzone di getto poco dopo aver chiuso la comunicazione, per poi metterla da parte; troppo personale e dolorosa. Successivamente l’ho trasformata in una ballata blues né felice né triste e, siccome sul palco temevo di subire troppo la pressione del testo, ho provato ad accompagnarlo con un refrain che ne allenta un po’ la tensione. Raccontando una presa di coscienza, è diventata per me una specie di mantra”.