Mi casa es tu casa ritorna su Rai: anticipazioni ed ospiti dello show di Malgioglio

Mi casa es tu casa: Malgioglio ritorna con il suo suo personale show su Rai 2. Il programma è partito mercoledì 7 dicembre e andrà avanti fino a gennaio 2023. In ogni puntata ci sono ospiti sia nazionali sia internazionali.

Mi casa es tu casa ritorna su Rai: anticipazioni

Cristiano Malgioglio ritorna su Rai 2 con un suo personale show Mi casa es tu casa, in onda in prima serata mercoledì 28 dicembre 2022.

Le anticipazioni della puntata le ha date lo stesso conduttore all’Adnkronos: “Ho immaginato una dedica in musica al critico e giornalista del ‘Corriere della Sera’ Aldo Grasso perchè la critica è importante anche se non sempre mi trova d’accordo, ma grazie al cielo esiste. Cosa c’entro io, per esempio, con Drusilla Foer? Lei è una donna di teatro e molto più intelligente di me e poi non sono malato di egocentrismo, come scrivono in molti.

Comunque… è sempre grasso che cola”.

Gli ospiti dello show di Malgioglio

Gli ospiti nazionali ed internazionali della puntata di questa sera saranno la conduttrice Mara Venier e la cantante Luz Casal. Il conduttore proverà a dare uno scatto ai suoi ascolti che sono calati nel corso delle ultime puntate. Nella prima puntata ha ottenuto il 13,7% (ospite: Fiorello), nella seconda solo il 5,31%. Stasera non sarà semplice, perché sempre sulle Reti Rai, in particolare sul primo canale, andrà in onda a prima puntata di Meraviglie, condotto da Alberto Angela.

LEGGI ANCHE: Me Contro Te, il film 4 – Missione Giungla: uscita, anteprime, trama, cast e trailer