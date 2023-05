America, tempesta di sabbia in Illinois: 30 feriti e almeno 5 morti

Gli ultimi giorni hanno presentato molte notizie di cronaca, sia dall’Italia che dall’estero. Una tempesta di sabbia ha colpito l’Illinois, creando danni e vittime.

Il maltempo non ha certamente aiutato.

Tempesta di sabbia in Illinois

È accaduto in America, nei dintorni dell’Illinois, con un forte vento che ha causato una densa tempesta di sabbia. Ad essere stata colpita è stata l’Interstatale 55, che ha evidenziato diversi incidenti per via di nubi di polvere che hanno coinvolto ben 60 autovetture.

Il 1 Maggio 2023 si è rivelato molto caotico per diversi paesi, con numerosi fatti di cronaca, tra cui quello che ha colpito gli Stati Uniti d’America. In Illinois la tempesta di sabbia ha mietuto molte vittime, abbattendosi sulla strada. Oltre ai tanti feriti si contano più di 6 morti, ma il bilancio potrebbe alzarsi ulteriormente. A causa della situazione meteorologica, le automobili coinvolte sono almeno 60, interessate in un maxi-incidente. Due autorticolati sono stati vittima delle fiamme. Il bilancio sui feriti è invece salito a 30.

Il tutto sembra essere avvenuto nella mattinata di Lunedì, durante una tranquilla giornata che mostrava molti guidatori muoversi verso le pianure del Midwest, prima di essere colpiti con violenza da questa tempesta. Seppur il numero dei feriti e dei morti sia ancora da accertare, appare invece chiara la causa che ha scatenato questa “tormenta”, ovvero un forte vento che ha peggiorato la già delicata situazione.

A riferirlo anche le forze dell’ordine locale, attraverso una nota:

“Venti forti che alzano terra e polvere dai campi agricoli e la soffiano attraverso l’autostrada, portando a zero la visibilità”.

Una vicenda che ha sicuramente messo a repentaglio la sicurezza di molti guidatori e che segna uno spiacevole bilancio, fatto da ben sei decessi. Alcuni feriti sembrano essere fuori pericolo, altre invece presentano condizioni delicate.

