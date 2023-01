Piqué con la Twingo agli allenamenti risponde a Shakira che espone un pupazzo strega e fa il record con l’ultimo brano

Piqué e Shakira: botta e risposta continui ed originali soprattutto. Di mezzo c’è una canzone cha sta facendo dei record assoluti anche grazie alla lita tra la star colombiana e l’ex calciatore del Barcellona. Una lite infinita.

Piqué con la Twingo agli allenamenti

Nella sua ultima canzone contro Piqué, Shakira canta: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio…“. Il nuovo singolo di Shakira è infatti una frecciatina a Piqué, il suo ex compagno, e alla sua nuova fidanzata. In collaborazione con Bizzarap – produttore discografica e DJ argentino – ha così reso pubblica la sua nuova canzone, dimostrando di aver superato il difficile momento, attaccando l’ex calciatore del Barcellona. Non è mancata anche una provocazione per la sua nuova compagna che – secondo l’artista della Colombia – non sembra essere alla sua altezza. Il messaggio appare infatti chiaro: l’atleta spagnolo ha lasciato andare una “Ferrari per una Twingo”, ha scambiato “un Rolex per un Casio”. Tuttavia, l’ex calciatore del Barcellona ha voluto rispondere alla sua ex compagna di vita. Nelle scorse settimane, Piqué aveva annunciato una partnership con l’azienda Casio per la sua Kings League.

Prima l’ex calciatore del Barcellona aveva pubblicato un commento ironico sui social, poi ha voluto alzare la posta. Infatti, si è presentato nella sede della Kings League a bordo di una Renault Twingo.

Shakira che espone un pupazzo strega e fa il record con l’ultimo brano

Alla Twingo di Piqué, la cantante colombiana ha risposto mettendo su un balcone il fantoccio di una strega: è rivolto verso la casa della ex suocera. Intanto, “BZRP Music Session #53” di Shakira e Bizarrap sta ottenendo un successo incredibile. Il brano ha registrato oltre 50 milioni di views su Youtube nelle prime 24 ore e 14,4 milioni di streams su Spotify nel suo primo giorno, anche questo un record assoluto per la musica latina.

Ecco il commento sui social di Shakira all’incredibile record e successo: “Quello che per me era una catarsi e uno sfogo non avrei mai pensato di arrivare direttamente al numero uno del mondo a 45 anni e in spagnolo .Voglio abbracciare le milioni di donne che si ribellano a quelle che ci fanno sentire insignificanti. Donne che difendono ciò che sentono e pensano, e alzano la mano quando non sono d’accordo, anche se gli altri alzano le sopracciglia. Loro sono la mia ispirazione. E questo risultato non è mio, ma di tutte. Dobbiamo alzarci 70 volte 7. Non come ci ordina la società, ma come ci viene in mente, quello che ci serve per andare avanti per i nostri figli, i nostri genitori e per quelli che hanno bisogno di noi e sperano in noi”.