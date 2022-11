Che malattia aveva Roberto Maroni, ex ministro della Lega ed anche ex governatore della Regione Lombardia?

L’ex ministro dell’interno e segretario della Lega Roberto Maroni si è spento all’età di 67 anni. Ma che malattia aveva Roberto Maroni?

Roberto Maroni, che malattia aveva l’ex ministro della Lega?

Roberto Maroni, ex numero uno della Lega ed ex ministro dell’interno, si è spento a 67 anni. Stanno dalle notizie che sono trapelate, era gravemente ammalato da quasi due anni ma in merito alla malattia di Maroni la sua famiglia ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo.

Quello che sappiamo, però, è che poco meno di due anni fa aveva avuto un mancamento ed aveva battuto la testa cadendo a casa sua. In una recente intervista al Corriere della Sera, Maroni aveva rimarcato che “è una cosa che non trascuro, facendo tutte le cure necessarie. Ho capito che tra le cose importanti non c’è la politica con la “p” minuscola”.

Fu Renato Farina, in un articolo pubblicato su “Libero” il 9 maggio 2021, a rivelare che Maroni era “in cura per un tumore al cervello”.

L’intervento chirurgico al Besta di Milano

Dopo il fatto della caduta avvenuta in casa sua, Roberto Maroni era stato operato con un intervento chirurgico alla testa presso l’istituto neurologico Besta di Milano. Aveva dovuto rinunciare alla candidatura a sindaco di Varese proprio a causa della sua malattia.