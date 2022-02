Doc – Nelle tue mani 2, colonna sonora: che canzone è?

Doc – Nelle tue mani 2, colonna sonora: nella serie tv targata Rai funziona tutto anche la musica che accompagna alla perfezione i personaggi e le singole scene.

Doc – Nelle tue mani 2, colonna sonora

La sigla di Doc – Nelle tue mani è il brano: Doc di Tony Brundo e GoodLab Music. La versione completa dura un minuto e 32 secondi. La melodia si ritrova, smorzata, anche nel brano Fanti Clock di Tony Brundo e GoodLab Music.

La canzone di Doc – Nelle tue mani forse più amata e ascoltata dal pubblico è “I’ll find you in the dark”, ovvero “ti troverò nell’oscurità”.

L’autore ha parlato così della canzone: “Ho scritto di me, delle mie paure, delle cose perse e di quelle ritrovate, dei ricordi e degli amori, proprio come il protagonista interpretato da Luca Argentero che ha perso tutto”.

Le canzoni di sottofondo in Doc – Nelle tue mani

Le canzoni che si sentono più spesso di sottofondo nella fiction sono:

Changed At All di Tony Brundo e Nico Brundo (3:59)

di Tony Brundo e Nico Brundo (3:59) I’ll find you in the dark di Tony Brundo e Nico Brundo (4:14)

di Tony Brundo e Nico Brundo (4:14) Need You Right Now di Tony Brundo e Nico Brundo (3:47)Nella colonna sonora di Doc – Nelle tue mani c’è anche una canzone in italiano:

di Tony Brundo e Nico Brundo (3:47)Nella colonna sonora di Doc – Nelle tue mani c’è anche una canzone in italiano: Briciole di Tony Brundo e MC Invisible (2:20)

LEGGI ANCHE: Doc ha ucciso Lorenzo Lazzarini?