Foggia, tulipani distrutti dalla grandine: diventa virale il video del floricoltore Giuseppe Savino in lacrime

Foggia, tulipani distrutti a causa di una forte grandinata che si è abbattuta nelle scorse ore in Puglia. A colpire è stato poi il video di un floricoltore che ha condiviso sui social attraverso un video il risultato distruttivo del maltempo e la sua disperazione.

Foggia, tulipani distrutti dalla grandine

L’improvvisa ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Puglia, ha creato diversi danni all’agricoltura e ai campi. In particolare, sono stati distrutti dei campi interi di tulipani nel foggiano. Una forte grandinata ha colpito il campo del floricoltore Giuseppe Savino che quasi in diretta ha fatto un video in cui fa vedere a tutti il risultato del maltempo nel suo campo con le lacrime agli occhi. La disperazione è tanta per quello che è successo e il video è diventato virale sui social. “I nostri tulipani di Puglia crescono amati. Non vediamo l’ora di gioire dei vostri sorrisi. Siete mai stati in un campo di tulipani?”, scriveva sotto un post del 29 gennaio scorso.

Diventa virale il video del floricoltore Giuseppe Savino in lacrime

“Purtroppo una violenta grandine sta distruggendo i nostri tulipani”: così scrive come didascalia del suo video condiviso sui social, Giuseppe Savino, un floricoltore foggiano. Ad aprile era in programma un evento per visitare il campo e in tanti scrivono tra i commenti: “Non vogliamo il rimborso, quel denaro può servire per ripartire, aiutiamo Giuseppe”. Altri propongono di “fare una donazione” o di “lasciare la vendita dei biglietti aperta: Compriamoli lo stesso e aiutiamo Giuseppe”.

