Clayton Norcross, chi è: dove vive, moglie, Avanti un altro, Beautiful, patrimonio dell’attore

Clayton Norcross è un famoso attore conosciuto sia all'estero sia in Italia per le sue diverse partecipazioni nei programmi tv.

Clayton Norcross è un attore americano che è molto famoso anche in Italia per aver partecipato in particolare ad Avanti un altro. Conosciuto anche soprattutto per il suo fascino.

Clayton Norcross, chi è: dove vive

Clayton Norcross è nato ad Arcadia l’8 settembre del 1954. Attualmente, vive tra Roma e Los Angeles. Diverse le sua apparizione sia come attore sia come concorrente nel mondo dello spettacolo tra gli Stati Uniti e l’Italia: High, Cronaca Nera, La donna del mistero, Milagros, La donna esplosiva, JAG – Avvocati in divisa, Sotto il cielo dell’Africa, VIP, Un medico fra gli orsi e Pompei.

Clayton Norcross: moglie

Non si hanno notizie precise sulla vita privata dell’attore che a Albatros Magazine ha dichiarato: “Ho un po’ di fidanzate in giro, ma loro devono capire che il mio lavoro viene prima. Il mio contributo al mondo è il mio lavoro, questa è la prima cosa. Una donna che ti ama supporta questo, secondo me. La cosa che però mi manca quando viaggio è avere una base, una radice.

Questa, vorrei metterla in Italia e avere una casa qui.” Norcross ha dichiarato di aver sempre trovato difficile conciliare la sua carriera con la vita sentimentale.

Clayton Norcross: Avanti un altro e Beautiful

Clayton ha interpretato il personaggio di Thorne Forrester nella soap Beautiful per 440 episodi, nel periodo compreso tra il 1987 e il 1989. Mentre nel 2022, è nel cast del programma Avanti un altro! come membro del “salottino”.

Il patrimonio dell’attore

Si discute molto su patrimonio dell’attore e in particolare sui guadagni con la partecipazione ad Avanti un altro il cui compenso si aggirerebbe intorno a 1000 euro a puntata.

