Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme a Miami. I due ormai fanno coppia fissa da mesi e non si nascondono più.

Melissa Satta e Berrettini insieme a Miami

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono fidanzati ufficialmente, e mostrano il loro amore anche sui social network senza nascondersi più. Poche ore fa su Instagram la showgirl ha postato la prima foto pubblica assieme al tennista. A Miami, dove Berrettini è stato eliminato al primo turno del Masters 1000, i due si mostrano sorridenti e innamorati, segno che l’amore va oltre le delusioni che possono esserci nello sport.

Le accuse del web alla Satta

Alcuni leoni della tastiera, però, hanno attribuito alla showgirl la causa degli insuccessi in campo del tennista. Becere accuse e voci a cui la Satta ha risposto con un recente post Instagram, dove la si vede indossare un paio di simpatici calzettoni con scritto: “Per favore smettetela di parlare“. Juliana Moreira, però, è uno dei volti pubblici che si schiera con la coppia: “Melissa e Matteo siete meravigliosi, punto e basta. Vi lovvo e vi auguro tutta la felicità del mondo. E a voi che augurate e dite solo cattiverie, ricordatevi che ognuno dà al prossimo solo quello che ha dentro, quindi fatevi un esame di coscienza e curatevi perché il vostro veleno sarà tossico solo per voi stessi. Peace and love”.