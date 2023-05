Perché Soraia Allam e Luca Salatino si sono lasciati: “Cambiato dalla tv”

Soraia Allam Ceruti e Luca Salatino, perché si sono lasciati? L’ex corteggiatrice spiega i motivi della separazione tra lei e l’ex gieffino: “Non c’era più il sentimento di prima. Le telecamere lo hanno cambiato”.

Perché Soraia Allam e Luca Salatino si sono lasciati: cosa è successo?

A poche settimane dalla rottura con Luca Salatino, Soraia Allam Ceruti è uscita allo scoperto raccontando la sua verità. La coppia, nata di fronte alle telecamere di Uomini e Donne, si era separata poco dopo l’uscita dello chef dalla casa del Grande Fratello Vip 7. Salatino aveva affermato di aver lasciato il programma proprio per la nostalgia che provava nel non vedere Soraia, ma ciò non è bastato ad evitare la rottura.

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Soraia ha spiegato alcuni retroscena della sua relazione con Luca. La 29enne ha inoltre smentito le voci secondo le quali lo avrebbe tradito: “Ho sentito parole brutte, sono stata incolpata di una serie di cose. Mi è dispiaciuto che Luca non mi abbia difeso quando sono stata attaccata online. Forse avremmo potuto dare un miglior esempio: siamo tra i pochi che si sono sempre rispettati e detti la verità, ma poi è finita così”.

I retroscena e la gelosia: “La tv lo ha cambiato, non c’era più il sentimento di prima”

Secondo la giovane influencer, l’attenzione dei media e della tv avrebbe avuto un effetto pessimo sul carattere di Salatino. Racconta di essersene accorta durante la convivenza insieme: “Le telecamere lo hanno cambiato. Io ammetto di essere stata nervosa, ma con la convivenza effettiva l’ho percepito diverso. Lo vedevo spesso assente, forse quei quattro mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze“.

Dopo l’addio alla casa del GF il loro rapporto è degenerato: “Io mi sono sentita molto sola in tanti contesti di vita vera. L’ho portato a Como, gli ho fatto conoscere i miei amici. Penso di avergli dato tutto quello che potevo dare a una persona che si trasferisce”. In particolare, a spaventarla è stata la forte gelosia di Luca, che l’ha portata anche ad allontanarsi da diverse persone: “Per colpa di certi comportamenti mi sono isolata dagli amici, ero molto giù di morale, non sono uscita di casa. Abbiamo concetti diversi di gelosia, eppure quando io amo non vedo nessun altro”. Alla fine Soraia non ce l’ha fatta più: “Mi sono scoperta isterica, insofferente, e ho sentito che non c’era più il sentimento di prima. Gliel’ho detto guardandolo negli occhi“.