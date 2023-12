Russell Crowe ospite a Sanremo 2024, le voci sull’attore de Il Gladiatore

Russell Crowe sarà ospite al Festival di Sanremo 2024? Il celebre attore hollywoodiano, protagonista de Il Gladiatore, si è lasciato scappare alcune dichiarazioni sulla sua presenza sul palco di Amadeus. Quanto c’è di vero?

Russell Crowe ospite al Festival di Sanremo 2024, le dichiarazioni dell’attore

L’edizione 2024 del Festival di Sanremo si prepara senz’altro a stupire il pubblico a casa. In attesa dell’annuncio ufficiale del cast della kermesse, nelle ultime ore si son fatte sempre più prominenti le voci circa la presenza di un grande volto del cinema internazionale. Si parla di Russell Crowe, attore neozelandese celebre in tutto il mondo in quanto protagonista de Il Gladiatore, che, in una recente intervista, si sarebbe fatto scappare un paio di battute che portano a pensare che possa esserci anche lui sul palco del prossimo Sanremo.

Le dichiarazioni dell’attore: “Spero di risolvere gli ultimi dettagli”

Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore ha parlato con affetto della sua ultima apparizione alla kermesse nel 2001, quando si esibì all’Ariston insieme alla sua band. “Sarebbe magico esibirmi di nuovo a Sanremo.” -ha spiegato Russell Crowe- “Spero di poter risolvere gli ultimi dettagli. L’ultima volta è stato più di 20 anni fa!“. Si parla di ultimi dettagli, quindi: l’attore è davvero in trattativa con Amadeus? In molti sul web già mettono in dubbio la sua presenza proprio a causa di questa involontaria fuga di informazioni che potrebbe aver irritato non poco il conduttore del Festival: “Gli ha rovinato l’annuncio, ora chiama Leonardo di Caprio”.