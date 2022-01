Ucraina, Biden in conferenza: “Risposta dura se la Russia varca il confine”

Crisi di confine in Ucraina, Biden in conferenza: "Se la Russia invade sarà un disastro per loro, risponderemo duramente".

Crisi in Ucraina, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ammonisce la Russia: “Invadere l’Ucraina sarebbe un disastro per loro. Avrebbe un costo pesante per perdite umane e sanzioni. Putin non vuole una guerra“. Poi la nota della Casa Bianca: “Il Presidente è stato chiaro: se l’esercito varca il confine ci sarà una risposta dura”.

Biden: “Invadere l’Ucraina sarebbe un disastro per la Russia”

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto il punto del suo primo anno alla guida del paese in una conferenza stampa: “È stato un anno di difficoltà, ma anche un anno di enormi progressi”.

Nel corso dell’incontro con la stampa, Biden ha parlato nuovamente della crisi al confine tra Russia e Ucraina. Dallo scorso novembre, il regime di Vladimir Putin sta ammassando migliaia di soldati al confine dell’Ucraina Orientale. Un tentativo drastico di ridurre l’influenza occidentale sul paese ex sovietico, e impedirne l’adesione alla NATO. Già in passato la Russia aveva preso con la forza il controllo di parti dell’Ucraina. Per questo sono in molti a temere una vera e propria invasione.

“Sarà un disastro per la Russia se invade l’Ucraina.” –ha però affermato il Presidente degli Stati Uniti, sostenendo che un eventuale attacco sarebbe dannoso per il regime ex sovietico- “Penso che Putin non voglia una guerra conclamata ma che stia testando l’Occidente e la Nato per quanto può. Sta cercando di trovare il suo posto tra la Cina e l’Occidente”. Secondo il leader della Casa Bianca, l’invasione avrebbe un costo pesante per la Russia, in fatto di perdite umane e di “sanzioni mai viste prima”.

La Casa Bianca: “Risposta dura se varcano il confine”

In una nota ufficiale, la Casa Bianca è stata perentoria sulla posizione degli USA nella crisi ucraina: “Il Presidente Biden è stato chiaro con quello russo. Se qualsiasi forza militare russa si muoverà attraverso il confine dell’Ucraina ci sarà una risposta dura e unitaria dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Il Presidente sa inoltre che i russi hanno un copione ampio di aggressioni, inclusi i cyberattacchi e le tattiche paramilitari, e ha affermato che a queste azioni ci sarà una risposta decisa“.