Il Gladiatore 2, Russell Crowe conferma che non ci sarà: “Provo solo invidia”. Quando uscirà il sequel di Ridley Scott

Il Gladiatore 2, Russell Crowe ha confermato che non prenderà parte al sequel ma ha dichiarato di provare invidia per un film che ha portato tanta fortuna nella sua carriera. Tuttavia, il regista Ridley Scott ha pensato di fare il sequel senza il suo assoluto protagonista.

Il Gladiatore 2, Russell Crowe conferma che non ci sarà: “Provo solo invidia”

Russell Crowe è stato ospite del festival di Karlovy Vary e l’attore ha risposto alle domande sul sequel de Il Gladiatore. “Dovrebbero pagarmi per tutte le volte che ho dovuto rispondere alla stessa domanda” dice l’attore, “ma io non ho niente a che fare con questo film. In quel mondo, io sono morto, Massimo Decimo Meridio non c’è più. E questo suscita in me non poca invidia, perché mi ricorda di quando ero più giovane e di quello che Il gladiatore ha rappresentato per me, per la mia vita”.

“Non so nulla del cast – continua Crowe – non so nulla della storia. Ma so che se Ridley ha deciso di fare un sequel, a oltre vent’anni di distanza, doveva avere degli ottimi motivi. Non immagino nulla di questo film se non che sarà spettacolare”.

Quando uscirà il sequel di Ridley Scott

Il sequel de Il Gladiatore uscirà il 22 novembre 2024 al Cinema ma con un cast del tutto nuovo. La storia è incentrata su Lucius, interpretato da Paul Mescal, figlio di Lucilla e nipote del cattivissimo imperatore Commodo, salvato da Massimo Decimo Meridio alla fine del primo film.