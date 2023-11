Giovanni Allevi a Sanremo 2024 come ospite: “Sarò la voce dei tanti guerrieri”

Giovanni Allevi a Sanremo 2024 come ospite: il compositore sta combattendo una terribile malattia ma nonostante ciò non ha rinunciato alla sua musica.

Giovanni Allevi a Sanremo 2024 come ospite

Giovanni Allevi sarà ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo il 7 febbraio 2024. A dare la notizia è stato il conduttore Amadeus durante un collegamento con il Tg1. “L’annuncio è qualcosa di particolare, che va al di là della musica e tocca le corde del sentimento, perché è una persona che ammiro tanto, che con il suo piano ha affascinato milioni di persone, poi una malattia insidiosa lo ha costretto a lasciare le scene, non è ancora vinta. Allevi ha salutato con un bacio le tantissime persone che hanno seguito con apprensione e caloroso affetto il suo travagliato percorso”.

“Sarò la voce dei tanti guerrieri”

Lo stesso artista ha commentato la sua presenza come ospite al prossimo Festival: “Sono davvero onorato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!”.

Il nuovo tour di Allevi

Allevi ha annunciato anche il suo nuovo tour nel 2024: si esibirà a Parma il 12 febbraio, mentre il 15 sarà al Teatro Massimo di Pescara. Il 27 febbraio il pianista suonerà al Gran Teatro Morato di Brescia, mentre il 29 sarà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova. E poi ci sono le date del 3 marzo quando il compositore è atteso all’Auditorium Parco della Musica a Roma, e quella del 12 aprile al Teatro di Varese, per finire con l’ultimo concerto fissato per il 27 aprile, al Teatro dal Verme di Milano.