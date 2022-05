Rosa Palasciano, chi è l’attrice di “Giulia”: età, biografia, film

Rosa Palasciano è un’attrice considerata una delle rivelazioni del cinema italiano. È candidata al David di Donatello 2022 per la sua partecipazione da attrice protagonista al film Giulia.

Chi è Rosa Palasciano: biografia

Rosa Palasciano è un’attrice pugliese che prima di sbarcare al grande schermo si è fatta le ossa con una solida formazione teatrale. Nata a Fasano nel 1990 (paese in provincia di Brindisi) ha 32 anni e la sua carriera sta prendendo il volo grazie alla sua partecipazione al film Giulia. Da giovane voleva fare psicologia, ma per mettersi alla prova ha deciso di iscriversi a teatro. Da quel momento in poi, però, non ha più abbandonato il palcoscenico e la sua candidatura al David di Donatello 2022 è la conferma di questa sua scommessa. Ha fatto teatro anche in diversi paesi d’Europa come Danimarca e Francia e ha manifestato la volontà di voler tornare a fare teatro il prima possibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa Palasciano (@rosa__palasciano)

Film

Oltre che essere la protagonista di Giulia, Rosa Palasciano ha recitato anche ne L’uomo dal fiore in bocca sotto la regia di Gabriele Lavia (2020).

Curiosità

L’attrice è una grande appassionata di danza e parla benissimo la lingua francese.