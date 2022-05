Tra Mara Venier e Manuel Bortuzzo è gelo. A rivelarlo è il sito DavideMaggio.it, che sgancia l’indiscrezione bomba a poche ore dalla messa in onda della puntata di Domenica In di domenica 8 maggio. Vediamo cosa è successo tra Manuel Bortuzzo e Mara Venier.

Cosa è successo tra Manuel Bortuzzo e Mara Venier?

Tra Manuel Bortuzzo e Mara Venier sarebbe calato il gelo. Il motivo? Il nuotatore è andato a Verissimo con Silvia Toffanin a fare un’intervista, e Mara Venier non avrebbe gradito.

Da qui lo “scontro” tra il nuotatore e Mara, che avrebbe dovuto parlare della sua storia d’amore con Lulù Selassiè a Domenica In ma anche di Rinascere, in onda stasera sulla Rai e che racconta la sua storia di Manuel. A Verissimo su Canale 5 infatti, sabato 7 maggio, Manuel aveva già rivelato molte anticipazioni in merito, cosa che avrebbe spinto Mara a chiamare il padre Franco dicendogli che la loro presenza non era più gradita.

“Salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In e DavideMaggio.it vi svela il motivo – si legge sul sito di Davide Maggio -. Nessun imprevisto impedisce all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1, ma per volontà di Mara Venier la sua presenza non è più prevista”.

Lo scontro tra Bortuzzo e Venier

Sempre sul sito di Davide Maggio.it, si legge che “La Venier considera però l’ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin.

Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante”. A Verissimo, Manuel Bortuzzo aveva parlato con Toffanin anche della sua relazione con Lulù e del perchè proprio lui aveva deciso di lasciarla facendo anche una comunicazione a mezzo stampa.