Bobo Tv, Cassano ha usato parole forti, ancora una volta contro Josè Mourinho dopo la sconfitta della Roma contro il Siviglia in finale di Europa League. Inoltre, l’ex talento di Bari vecchia ha attaccato anche il presidente del Milan sul licenziamento di Paolo Maldini. Lo show di Cassano sempre durante la trasmissione di Bobo Vieri.

Bobo Tv, Cassano attacca ancora Mourinho

Antonio Cassano continua ad attaccare Mourinho. Nelle ultime puntate della Bobo Tv, l’ex talento di Bari vecchia è andato giù pesante contro l’allenatore portoghese. “Tutto quello che è successo dopo Siviglia-Roma è colpa di una sola persona, l’allenatore della Roma. E faccio nomi e cognomi, José Mourinho. Si deve vergognare, non ha accettato la sconfitta. E se i tifosi vedono i suoi comportamenti poi si sentono autorizzati a fare lo stesso e arrivano a quello che è successo all’aeroporto, con la figlia e la moglie dell’arbitro Taylor terrorizzate – ha detto Cassano -. Visto che ha detto che andava in vacanza, io spero che possa non tornare più in Italia. È uno schifo, in questi due anni abbiamo visto solo risse, ha rovinato l’immagine della Roma. Che se ne tornasse in Portogallo e non tornasse più”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Non si risparmia su Cardinale dopo l’addio di Maldini

Cassano non ha nemmeno risparmiato il presidente del Milan Cardinale, reo di aver cacciato via Paolo Maldini dal Milan. “Maldini ha fatto un lavoro straordinario al Milan, mentre questo Cardinale mi ricorda Pallotta della Roma, fa solo le foto e le sceneggiate mentre a Maldini dovrebbero baciare dove cammina. Come sempre questi americani arrivano senza capire niente di calcio. Io spero per Paolo che possa mandarli a cagare e ripartire da un’altra parte, se non è felice è giusto che vada via e che loro si attacchino”.

LEGGI ANCHE: Morgan replica a Fedez dopo le critiche del rapper su XFactor: “Sfidami sulla competenza musicale”