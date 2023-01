Roma, guerriglia anarchica a Trastevere: poliziotto ferito

Cominciata come una manifestazione, si è trasformata in una vera e propria guerriglia anarchica a Trastevere.

Cominciata come una manifestazione per liberare il “compagno” Alfredo Cospito, si è trasformata in una vera e propria guerriglia anarchica a Trastevere, mettendo in difficoltà le forze dell’ordine di Roma. Sabato 28 Gennaio 2023 è stato così teatro di uno scontro tra anarchici e poliziotti.