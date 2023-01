Nuvolento, uccide il marito a coltellate davanti al figlio 15enne

Altra notizia sconcertante che inaugura una “tranquilla” Domenica di Gennaio. Di poche ore fa la notizia dell’omicidio avvenuto a Nuvolento: una donna uccide a coltellate il marito davanti al figlio 15enne.

Tutto sembra esser stato scaturito da un litigio, dove ad avere la peggio è stato l’uomo di 59 anni.

Uccide a coltellate il marito: a dare l’allarme il figlio

Un’altra comunicazione scioccante quella che giunge da Nuvolento, nel bresciano, dove una discussione tra marito e moglie è finita in tragedia, con la morte dell’uomo. Il crimine si è consumato Sabato 28 Gennaio, in tarda serata. La causa scatenante il litigio tra i due è dovuta al difficile rapporto: problemi economici e delicata situazione di salute della mamma della vittima. La moglie ha così ucciso a coltellate il marito, davanti al figlio di 15 anni. Proprio quest’ultimo ha chiamato i soccorsi che, una volta arrivati, non sono riusciti a fare nulla per salvare la vittima, ormai già senza vita.

La persona deceduta è un uomo di 59 anni, di nome Romano Fagoni, un ex operaio da qualche tempo in stato di disoccupazione. La donna – colpevole dell’omicidio – si chiama Raffaella Ragnoli, poco più giovane di lui (56 anni), a sua volta casalinga. Insieme a loro vive il figlio di circa 15 anni, lo stesso che ha chiamato i soccorsi, sopraggiunti quando ormai non c’era più nulla da fare.

La donna è stata arrestata nella notte ed è stata avvisata dell’omicidio l’altra figlia della coppia che, ormai maggiorenne, non vive più con loro.

L’ennesimo fatto di cronaca che non solo ha causato la morte di una persona, ma ha anche sconvolto la vita di un giovane ragazzo, il quale si è trovato ad assistere – durante la cena – all’efferato delitto. Sua madre, durante l’accesa discussione, ha preso un coltello da cucina e ha inflitto delle ferite all’altezza della gola. Non si tratta della prima discussione, sebbene non sono mai stati registrati casi di violenza.

