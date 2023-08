Chi è Adam Driver, attore che interpreta Enzo Ferrari: età, carriera, film

Adam Driver è un attore che interpreta Enzo Ferrari nel nuovo film “Ferrari”. Conosciamolo meglio.

Chi è Adam Driver

Adam Driver nasce a San Diego in California il 19 novembre 1983 ed è figlio di Nancy Wright (nata Needham) e di Joe Douglas Driver. Ha origini olandesi, inglesi, tedesche, irlandesi e scozzesi. All’età di sette anni si trasferì con la madre a Mishawaka, in Indiana, mentre suo padre viveva in Arkansas. Driver, cresciuto in un ambiente religioso, iniziò presto ad avere interesse per il teatro cantando nel coro ecclesiastico. Poi, nel 2001, terminò la Mishawaka High School, dove aveva recitato in diversi spettacoli e cantato nel coro scolastico per recarsi a lavorare come venditore a domicilio di aspirapolveri per la Kirby Company e televenditore per un’azienda di impermeabilizzazione di seminterrati.

L’esperienza da Marines per gli Usa

Pochi mesi dopo gli attacchi dell’11 settembre, si arruolò volontario nei Marines degli Stati Uniti, prestando servizio per due anni e mezzo nella Compagnia di Supporto del 1º Battaglione 1º Reggimento Marine con l’incarico di mortaista. Due mesi prima di essere inviato in Iraq, tuttavia, subì un infortunio allo sterno in un incidente in bicicletta. Dopo un ulteriore infortunio, nel 2004 fu congedato per ragioni mediche con il rango di vice caporale.

Gli esordi nel mondo dello spettacolo

Dopo aver lasciato i Marines frequentò per un anno l’Università di Indianapolis, prima di fare nuovamente l’audizione per la Juilliard School nel 2005, questa volta riuscendoci. Qui si laureò nel 2009, dopodiché iniziò a recitare apparendo in spettacoli sia a Broadway che off-Broadway. Nello stesso anno fondò Arts in the Armed Forces, organizzazione non-profit che organizza spettacoli per il personale militare.

La carriera e la candidatura agli Oscar

Adam Driver ottenne la fama nel 2012 grazie alla serie televisiva Girls; nello stesso anno ha recitato nel film Lincoln, diretto da Steven Spielberg, e in Frances Ha, diretto da Noah Baumbach. Nell’aprile 2014 viene scelto dal regista J. J. Abrams per il ruolo del villain Kylo Ren in Star Wars: Il risveglio della Forza, settimo capitolo della saga di Star Wars, uscito nelle sale nel 2015.

Nel 2018 recita nel film L’uomo che uccise Don Chisciotte (The Man Who Killed Don Quixote), diretto da Terry Gilliam, e in BlacKkKlansman, diretto da Spike Lee, in cui interpreta un detective della polizia ed ottiene la prima candidatura per il Golden Globe e per l’Oscar come miglior attore non protagonista.

L’interpretazione di Enzo Ferrari

L’attore Adam Driver si è presentato alla mostra del Cinema Di Venezia 2023 in quanto interprete di Enzo Ferrari nel film “Ferrari” di Michael Mann. Il film, ambientato nel 1957, racconta dell’anno terribile dell’omonima scuderia quando sull’orlo del fallimento Enzo Ferrari scommise tutto su una gara attraverso l’Italia, la Mille Miglia, che quattro delle sue vetture dominarono fino a pochi chilometri dal traguardo. Nel cast, oltre ad Adam Driver, c’è anche Penélope Cruz, Patrick Dempsey e Jack O’Connell.