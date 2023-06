Assisi, bomba d’acqua colpisce la città: esondazione del fiume e famiglie evacuate

Assisi, bomba d’acqua: nella giornata di venerdì 23 giugno diversi allagamenti hanno colpito la città creando diversi problemi soprattutto alla viabilità. A causa delle piogge intense, fiumi e torrenti sono esondati creando difficoltà a molte famiglie.

Assisi, bomba d’acqua colpisce la città

Una terribile bomba d’acqua ha colpito la città umbra di Assisi nella giornata di venerdì 23 giugno 2023. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto gestire alcuni allagamenti in molte zone della città. Secondo gli stessi vigili l’evento meteorologico è stato improvviso e violento seppur interessando una zona limitata e in particolare le località Ponte Grande e Pian della Pieve. Allagamenti anche Nocera Umbra scalo dove è caduta una pianta che – si apprende sempre dai vigili del fuoco – ha interrotto la Flaminia in prossimità del passaggio a livello.

Esondazione del fiume e famiglie evacuate

Il torrente Tescio si è ingrossato molto a causa della pioggia insistente e in alcune zone ha esondato. Ha esondato anche il Topino portando via una roulotte e una cisterna di gasolio che si sono poi fermate sotto al ponte della ferrovia. A causa proprio di queste esondazioni, molte famiglie sono state evacuate. Ci sono danni significativi sulla viabilità in particolare quella comunale nelle frazioni di montagna. Lo riferisce il Comune di Assisi in una nota, in cui raccomanda la massima attenzione.

