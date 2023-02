Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 febbraio-5 marzo, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 27 febbraio al 5 marzo per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 27 febbraio al 5 marzo, le previsioni per tutti i segni

Si avvicinano le ultime settimane invernali e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci riserveranno gli ultimi giorni di febbraio e i primi di marzo? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 27 febbraio al 5 marzo?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 febbraio-5 marzo

I nati nell’Ariete sentono il peso dell’influenza di Venere e della Luna. I vostri rapporti personali passano in primo piano, fonte di grande vulnerabilità e forti emozioni nei prossimi giorni. Attenti a non lasciarvi trascinare troppo dall’impulsività in amore, cercate concretezza ma non esagerate. Tempo sereno in ambito lavorativo, tutto procede liscio.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 febbraio-5 marzo

Grande positività in amore per i nati nel Toro, soprattutto nel weekend. Approfittate dei primi giorni di marzo per riaccendere la passione aiutati dall’arrivo di Venere. Tenete a mente l’importanza dei gesti significativi, ma cercate di frenare la vostra gelosia. Tempeste in arrivo in ufficio, potreste venire coinvolti in alcuni intensi scambi di idee.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 febbraio-5 marzo

Nei prossimi giorni i nati nei Gemelli saranno più gelidi e razionali. Poco spazio per le emozioni in questa settimana, date la priorità al pragmatismo e ai risultati concreti. Vi portate avanti sul lavoro e nei vostri progetti, ma di contro rischiate di essere troppo freddi con chi tiene a voi. Non sfogate il vostro stress sugli altri e trovate del tempo anche per riposarvi.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 febbraio-5 marzo

Passione e amore trascinano i nati nel Cancro nei prossimi giorni. Grazie a Venere vi sentite carichi di affetto e sentimenti, pronti a condividere il vostro amore con la persona giusta. Non c’è bisogno di piani troppo sopra le righe, l’intimità casalinga basterà per creare momenti memorabili. Cercate però di non farvi distrarre troppo dalle farfalle nello stomaco, a lavoro dovrete restare concentrati.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 febbraio-5 marzo

Tanta ambizione in questa settimana per i nati nel Leone. Ciò che avete adesso non vi basta, avete progetti ben più grandi e brillanti. Nessuno riesce a dirvi di no, il vostro carisma vi aiuta ad aprire tutte le porte in ambito lavorativo: è il momento di puntare in alto. Non lasciatevi però alle spalle i sentimenti, c’è della tensione da chiarire in amore.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 febbraio-5 marzo

Si raccomanda cautela ai nati nella Vergine. Gli astri vi favoriscono soprattutto in ambito amoroso: saranno giorni perfetti per riscoprirvi bestie passionali. C’è però un alto rischio di perdervi nella vostra testa: l’incertezza porta a dubbi e frustrazione che rischiate di sfogare sulle persone sbagliate. Fate un respiro profondo e lasciatevi i pensieri alle spalle.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 febbraio-5 marzo

La Luna sorride ai nati nella Bilancia, più sereni che mai in questi giorni. Siete pervasi da un’aura di positività in questa settimana. Aperti e pronti al dialogo in ogni situazione, riuscirete a stringere rapporti stretti e a coltivare i vostri affetti. Attenti però ad alcune insidie nel fine settimana, qualcosa potrebbe incrinarsi. La comunicazione è la chiave, sia in amore che sul lavoro.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 febbraio-5 marzo

Una settimana al massimo per i nati nello Scorpione. Più motivati che mai, vi avviate inarrestabili verso tutti i vostri obiettivi, sia in amore che sul lavoro. Date il meglio di voi in ogni situazione e ben presto ne raccoglierete i frutti. Cercate di non chiudervi troppo in voi stessi, prima affrontate certe conversazioni meglio riuscirete a proseguire il vostro percorso.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 febbraio-5 marzo

Giorni rocamboleschi in arrivo per i nati nel Sagittario. Gli ostacoli sul vostro cammino amoroso sembrano non finire mai, vi sentite bloccati e incapaci di aprirvi. Cercate un riavvicinamento prima che sia troppo tardi. In compenso, sul lavoro ci sono poche novità ma anche tanta tranquillità: giorni placidi senza troppe crisi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 febbraio-5 marzo

Tanti ostacoli sul cammino dei nati nel Capricorno, che godono però del supporto degli astri. Nonostante le tante palle curve lanciate contro di voi, avete i giusti mezzi per evitarle, aiutati anche da una buona dose di fortuna. Attenti all’invidia e ai brutti pensieri che potrebbero turbare la vostra pace domestica in amore.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 febbraio-5 marzo

Giorni positivi e tranquilli per i nati nell’Acquario. Poche novità ma anche poche onde agitate nel vostro futuro. Sul lavoro si fatica, ma tutto procede spedito senza difficoltà. In amore siete sereni, molto più del solito e vi sentite liberi di esprimere i vostri sentimenti nella forma che più preferite. Godetevi questa settimana di pace, ne avete bisogno.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 febbraio-5 marzo

La passione travolge i nati nei Pesci nella prossima settimana. Questa carica positiva vi spinge sia a riaccendere i vostri rapporti amorosi che ad inseguire progetti più ambiziosi sul lavoro. Vi sentite limitati dall’attuale status quo: è l’ora di allargare i vostri orizzonti, che sia trovando nuovi contatti professionali o facendo il passo successivo con il vostro partner.