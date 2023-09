Massimo Moratti, chi è la moglie Milly: studi, politica, figli, incarichi all’Inter

Massimo Moratti, ex patron dell'inter, ha come moglie Milly Moratti dalla quale ha avuto cinque figli. Vediamo meglio chi è

Massimo Moratti, ex patron dell’inter, ha come moglie Milly Moratti dalla quale ha avuto cinque figli. Vediamo meglio chi è.

Massimo Moratti, chi è la moglie Milly

Massimo Moratti ha come moglie Milly Moratti, donna da sempre impegnata in molti ambiti. Più volte consigliera comunale al comune di Milano, la donna è laureata in Fisica teorica all’Università degli Studi di Milano ed è anche una attivista ambientalista. Milly, Moglie di Massimo Moratti Massimo Moratti e cognata dell’ex ministro e presidente Rai Letizia Brichetto in Moratti.

La carriera politica

Milly Moratti ha avuto un percorso politico all’interno del centrosinistra. La donna, infatti, è stata candidata alle elezioni primarie del centrosinistra in vista delle elezioni comunali di Milano del 2001 quando con la lista Verdi ha ottenuto il 4,2% dei voti. Nel 2001, poi, è stata eletta consigliere comunale con la sua lista dei Verdi-Arancia, per poi essere rieletta nel 2006 all’interno della lista Ferrante per L’Unione. Dal 1999 è Presidente della Fondazione Emergy, una fondazione di partecipazione che opera a fianco di Emergency. Nel 2002, inoltre, ha fondato l’associazione «Chiamamilano» che si propone di promuovere la partecipazione civile a favore della città di Milano.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

L’adesione al Pd

La moglie di Massimo Moratti, Milly, nel 2007 ha aderito al Partito Democratico, venendo eletta all’assemblea costituente nazionale tramite le primarie. Durante la campagna elettorale per Giuliano Pisapia sindaco, si era candidata con la “lista civica Milly Moratti per Pisapia”, di cui era proprio capolista. La civica si è fermata all’1,33% dei voti, facendole perdere il posto di consigliere comunale dopo dieci anni.

Inter

Nel 2011, Milly Moratti è stata direttore strategico dell’Inter. Successivamente ha ricoperto la carica di direttore artistico della stessa società nerazzurra fino al 2014, quando è passata nel comitato consultivo. Fino al 2019 è stata nell’organigramma societario dell’Inter come advisory board.