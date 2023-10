Tonali gioca nonostante la squalifica: l’annuncio dell’allenatore del Newcastle

Tonali gioca in Premier League nonostante la squalifica ufficiale che è arrivata. Ad annunciare la presenza in campo e tra i convocati del Newcastle è stato il tecnico.

Sandro Tonali ha avuto ufficialmente la squalifica ma in questo weekend di Premier League, il centrocampista azzurro sarà regolarmente in campo con la Newcastle.

“Tra la Procura Federale e Sandro Tonali è già stato raggiunto l’accordo, che è avvenuto prima del deferimento – ha sottolineato il presidente federale Gravina – quindi deve essere avallato dal sottoscritto, cosa che ho già fatto. E’ previsto un patteggiamento per 18 mesi di cui 8 mesi di attività di recupero, alcune riguarda l’attività terapeutica e almeno 16 incontri in presenza come testimonianza”.

“Non possiamo pensare di elogiare le dimensioni del mondo del calcio nella valorizzazione di alcuni aspetti sociali e poi pensiamo solo di punire alcuni ragazzi e di non recuperarli – ha aggiunto Gravina -. Io credo che valgano molto di più, rispetto ad un mese di squalifica, 8 mesi di attività di intervento a testimoniare, in maniera vera con i propri comportamenti e quello che hanno vissuto sulla propria pelle. Questo vale più di semplici parole. Se abbiamo informato la Uefa? Dobbiamo ancora avere l’ok da parte della Procura generale, quindi noi tra oggi e domani pensiamo di definire il tutto e poi sicuramente l’avviseremo”.

“Non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dalle autorità italiane. Ci sono grosse possibilità che Sandro sia disponibile per la sfida contro i Wolves. Ci stiamo preparando come se fosse a disposizione, viaggerà con noi”. Così, il tecnico del Newcastle lascia aperta la porta all’eventuale utilizzo dell’azzurro nella trasferta a Wolverhampton.

🎙️ Eddie Howe has been speaking to the media ahead of #WOLNEW tomorrow.

On Sandro Tonali:

“We haven’t had any official confirmation yet; we haven’t had anything from the Italian authorities at the moment. There is a high chance that he could be available for us at Wolves. We… pic.twitter.com/o41oJOcmO2

— Newcastle United FC (@NUFC) October 27, 2023