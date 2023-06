Attacco sospetto a Nottingham: il bilancio presenta morti e feriti

L’estero riporta diverse notizie, quasi sempre di cronaca. Tra queste si conta quella avvenuta a Nottingham, dove si è registrato un attacco sospetto. La città è stata blindata ed un uomo arrestato.

Il bilancio è comunque negativo, mostrando tre decessi.

Nottingham, un attacco sospetto blocca la città

Sembrava un normale Martedì di Giugno, tutto appariva calmo e tranquillo, fino a quando il Regno Unito non ha dovuto fare i conti con uno spiacevole – quanto inatteso – episodio. La città colpita da tale evento è stata Nottingham, che conta poco più di 330.000 abitanti. In questo luogo si è registrato un attacco sospetto e multiplo, che ha causato diverse vittime, tre delle quali hanno perso la vita. Altre presentano delle ferite, ma quasi nessuna appare (per adesso) in condizioni gravi.

Il centro del paese è stato successivamente chiuso per permettere agli agenti di polizia di perlustrare la zona e capire al meglio le dinamiche, mentre gli operatori sanitari si sono occupati di prestare soccorso alle persone coinvolte. La polizia ha intanto bloccato un uomo, il quale non confessa – né smentisce – la sua partecipazione a quanto accaduto.

La difficile situazione ha richiesto anche l’intervento del capo della polizia di Nottingham, Kate Meynell, che ha rilasciato delle dichiarazioni per chiarire alcune dinamiche:

“Si tratta di un orribile e tragico incidente che ha comportato la morte di tre persone. Riteniamo che questi tre incidenti siano collegati e ora abbiamo in custodia un uomo. Le indagini sono all’inizio e un team di detective è al lavoro per determinare esattamente cosa sia accaduto. Chiediamo al pubblico di essere paziente mentre sono in corso le indagini. Un certo numero di strade in città resterà chiuso mentre proseguono gli accertamenti”.

In attesa di scoprire qualche informazione in più, si sospetta che si tratti di un attacco di natura terroristica.

