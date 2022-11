The Bad Guy, serie tv sulla mafia: trama, uscita, dove vedere, cast e trailer

The Bad Guy è la nuova serie tv in uscita molto presto nei prossimi giorni. Al centro una storia di mafia e giustizia.

The Bad Guy è la nuova serie tv che ha al centro del racconto una storia di mafia e giustizia. Una linea a volte molto sottile come emerge nel nuovo lavoro che ha come protagonisti principali Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi.

The Bad Guy, serie tv sulla mafia: trama ed uscita

The Bad Guy è una serie tv incentrata su un racconto di mafia. Arriva in esclusiva su Amazon Prime Video giovedì 8 dicembre 2022, quando saranno distribuiti i primi 3 episodi.

I secondi e ultimi 3 episodi, invece, saranno caricati sulla piattaforma giovedì 15 dicembre 2022. Il protagonista del racconto è Nino Scotellaro, interpretato da Luigi Lo Cascio, un pubblico ministero da sempre in lotta contro la mafia. Tuttavia, viene accusato poi di essere un complice della malavita così la storia del racconto si ribalta.

The Bad Guy: cast

Tra i protagonisti principali ci sono Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Con loro anche Alfio Sorbello (Medicina Generale, Don Matteo) nei panni di Valentino Cavalcati, il cantautore Renato Zapato, Cristiano Piacenti, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane.

Ci saranno inoltre: Nando Irene, Pietro Belloni e Victoria Purgatori (sorella di Edoardo e figlia del giornalista e conduttore di La7 Andrea).

Il trailer

