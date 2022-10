Madonna, coming out su Tik Tok: verità o provocazione?

Madonna ha fatto coming out su Tik Tok? La domanda sta facendo il giro del web dopo un video.

Madonna, coming out su Tik Tok?

Il video di un coming out di Madonna è subito diventato virale e sta facendo il giro del web. Nel filmato pubblicato dalla cantante, infatti, si vede la 64enne cercare di lanciare delle mutandine rosa in un cesto. In questo video, che non si capisce quanto sia o meno “provocatorio” un po’ nello stile dell’artista, si vede Madonna che afferma: “se non ci riesco, vuol dire che sono gay”, commenta.

Le mutande, però, finiscono fuori dal cesto e compare la scritta: “Non ce l’ho fatta, vuol dire che sono gay”. In molti si chiedono se si tratti di un gioco o di una via scherzosa.

Scherzo o verità?

La cantante, questo è bene dirlo, non è nuova a provocazioni tutte sue. In questo ultimo video social, in particolare, ha pubblicato un filmato sul social in cui sembra dichiararsi omosessuale…..

ma sarà tutto uno scherzo? L’ipotesi circola anche tra i fan, e a dirlo, però, sarà soltanto il tempo.