Referendum giustizia 2022, perché votare sì: le ragioni

Ilè l’organo di autogoverno della magistratura composto da, eletti per un terzo dal Parlamento e per due terzi dai magistrati.

Oggi, per candidarsi, è necessario presentare almeno 25 firme di altri magistrati a proprio sostegno. Se vince il “sì” non sarà più necessario l’obbligo di trovare queste firme, ma basterà presentare la propria candidatura. Chi sostiene il sì ritiene che si darebbe un duro colpo alle correnti in magistratura e darebbe la possibilità di votare anche a chi non è magistrato, come professori universitari ed avvocati.