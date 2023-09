Umberto Tozzi a Prato: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Umberto Tozzi a Prato: l’artista si esibisce nella serata di mercoledì 13 settembre nella città toscana. I biglietti sono ancora disponibili e Tozzi continuerà a girare l’Italia nelle prossime settimane. Ecco dove e quando.

Umberto Tozzi a Prato: scaletta canzoni

Umberto Tozzi si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 13 settembre a Villa Guicciardini di Prato. Per il suo progetto Gloria Forever è prevista la presenza anche di molti ospiti come Giuliano Sangiorgi, Giorgio Panariello, Raf, Nek, Marco Masini e Al Bano. Ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Notte rosa

Equivocando

Ti amo

Roma Nord / Qualcosa qualcuno / Se non avessi te / Gli innamorati

Gli altri siamo noi

Il grido

Io camminerò

Dimentica, dimentica

The Sound of Silence

I giardini di marzo

Donna amante mia

Perdendo Anna

Si può dare di più

Dimmi di no

Gente di mare

Immensamente

Io muoio di te

Tu

Stella stai

Gloria

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour dell’artista non è ancora terminato ma continua nelle prossime settimane in altre tappe italiane:

23 settembre 2023: TAORMINA – TEATRO ANTICO (recupero del 25 Settembre e del 9 ottobre 2022)

24 settembre 2023: PALERMO – TEATRO DI VERDURA (recupero del 24 Settembre e dell’8 ottobre 2022)

