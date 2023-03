Metropolitana di Napoli, uomo muore investito: in corso le indagini

La giornata di Giovedì 2 Marzo sta mettendo a dura prova diverse città, come ad esempio il capoluogo campano. Giunge infatti una notizia tragica, ovvero la morte di un uomo investito dalla Metropolitana di Napoli sulla linea 2.

Questo ha causato ritardi su tutte le tranne.

Napoli, uomo investito da treno della Metropolitana

Da piazza Amedeo a Mergellina, questa è la tratta coinvolta in uno spiacevole incidente. Un uomo è infatti stato investito dalla Metropolitana di Napoli, linea 2, perdendo poi la vita. Una vicenda tragica, avvenuta alle prime luci dell’alba – intorno alle 5 – di Giovedì 2 Marzo. Attualmente è difficile avere un quadro completo della situazione e le indagini sono in corso. Non può essere escluso il sucidio.

Dalle prime dinamiche si è capito che l’uomo è stato preso in pieno dal treno in corsa, subendo un forte colpo. Questo gli ha causato il decesso. La situazione ha portato le forze dell’ordine e i soccorritori del 118 a recarsi prontamente sul posto, così da poter svolgere il loro lavoro. Come prima cosa è stata chiusa la zona coinvolta, mettendo in sicurezza anche altri cittadini. Dopodiché sono stati effettuati i primi rilievi, per lavorare alla ricostruzione della vicenda. Non è stato possibile identificare il corpo della vittima, almeno per il momento.

Il tragico incidente ha chiaramente rallentato la circolazione dei mezzi. Inizialmente c’è stata la sospensione dei treni per circa 3 ore, utile per permettere agli agenti di polizia di poter analizzare tutta la zona e portare a termine i dovuti accertamenti. Dalle 5:30 alle 8:50 non è stato dunque possibile usufruire della circolazione dei treni della metropolitana, dinamica che ha causato diversi grattacapi ai tanti lavoratori che si spostano con i mezzi. Dopo quell’orario la circolazione si è regolarizzata. A sostituire i treni ci sono stati degli autobus adibiti per l’occasione nella zona di riferimento. Cioè tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale.

Occorrerà scoprire l’identità dell’uomo e capirne le dinamiche.

