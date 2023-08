Re Carlo monarca provvisorio, vuole abdicare in favore di William?

Re Carlo III monarca provvisorio, vuole davvero abdicare in favore del Principe William? Secondo una teoria del Sunday Times, il regnante inglese ha intenzione di restare al trono solo qualche anno prima di passare il testimone al figlio maggiore.

Re Carlo III “monarca provvisorio”, per il Sunday vuole abdicare in favore di William

La Famiglia Reale inglese torna al centro del chiacchiericcio internazionale grazie ad una teoria divulgata dal Sunday Times. Secondo il settimanale londinese, Re Carlo III sarebbe pronto ad abdicare in favore del suo figlio maggiore, il Principe William. Un’ipotesi già caldeggiata ai tempi della morte della Regina Elisabetta, che vedevano il 74enne Carlo, già troppo vecchio per il ruolo di regnante, farsi da parte per dar spazio a William. A quanto sembra, nonostante l’incoronazione, questo scenario è ancora possibile.

Per il Sunday Times, Re Carlo III farà da monarca provvisorio, ad interim, prendendosi la responsabilità di gestire la transizione tra il regno di sua madre e quello di suo figlio: “Il padre vuole evitare che il suo erede debba aspettare troppo tempo per avere la corona in testa, come è successo a lui. Sarà una cerniera tra passato e futuro, lasciando al figlio William, quando toccherà a lui salire al trono, il compito di rinnovare e modernizzare radicalmente la monarchia britannica”. Potrebbe restare sul trono solo per qualche anno, in attesa che i tempi siano maturi per l’incoronazione di William.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Le fonti vicine ai Reali: “Carlo ha trovato una nazione litigiosa e divisa”

Secondo le fonti di Windsor, Re Carlo avrebbe scelto di fare da traghettatore per aiutare il Regno Unito a superare un periodo di grande instabilità: “Quando era giovane, Carlo sarebbe stato un re piuttosto riformista, ma ha assunto il trono in un momento di divisioni e litigi per la nazione. Il suo regno sarà una sorta di trait d’union tra due visioni distanti. Credo che il re si renda conto che il principale artefice del cambiamento sarà William, che avrà più licenza per farlo“.