Re Carlo III, il discorso alla nazione in diretta: a che ora, dove guardarlo

Re Carlo III, il primo discorso alla nazione in diretta: a che ora è in programma e dove guardarlo

Il giorno dopo la morte della Regina Elisabetta II all’età di 96 anni, il Regno Unito si prepara ad ascoltare le prime parole del suo nuovo Re.

Oggi, in diretta televisiva, si terrà il primo discorso alla nazione di Re Carlo III. L’intervento del nuovo monarca sarà trasmesso sulla televisione britannica a partire dalle ore 18, ora inglese. La prima dichiarazione ufficiale del sovrano dopo la morte della madre è arrivata ieri sera, alle 19: “La morte della mia amata madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia”.

Il programma della giornata: cominciano i 10 giorni di lutto nazionale

Oggi hanno inizio i dieci giorni di lutto nazionale per la morte della Regina e tutte le conseguenti operazioni e rituali previsti in seguito alla scomparsa di un sovrano. Nel corso della giornata, Re Carlo incontrerà i vari leader politici del paese, compresa la nuova premier Liz Truss. Dopo il suo discorso dal balcone del St James’s Palace, Carlo III sarà ufficialmente proclamato nuovo regnante da parte del Consiglio di adesione.

Dopo il giuramento di fedeltà al nuovo regnante da parte del Parlamento, le attività saranno sospese per i prossimi dieci giorni.