Grazia Di Michele, chi è la cantautrice anni Novanta: vita privata, Platinette, carriera, figlio

Chi è Grazia di Michele, vita privata e carriera della cantautrice

Nata a Roma il 9 ottobre 1955, Grazia Di Michele ha 67 anni ed è una nota cantautrice italiana che ha conosciuto il suo periodo di maggior successo tra gli anni Novanta e i Duemila. Si lancia nel mondo della musica già negli anni Settanta, quando fonda insieme ad altre due musiciste il gruppo antifascista Api di vetro, con il quale inizia ad esibirsi aprendo i concerti degli Stradaperta. Fa il suo esordio da solista nel 1977, nel noto locale romano Folkstudio. In questi anni pubblica il suo primo album, Cliché, seguito da altri tre negli anni Ottanta: Ragiona col cuore, Le ragazze di Gauguin e L’amore è un pericolo. In particolare il suo secondo disco la lancia verso un pubblico più ampio e le vale una Vela d’argento. Negli anni Novanta comincia a trovare maggior fama: la sua Solo i pazzi sanno amare viene scelta come sigla del Festivalbar 1990.

In carriera Grazia Di Michele produce un’ampia discografia, pubblicando ben 18 album in studio. Negli anni successivi partecipa inoltre diverse volte al Festival di Sanremo. La prima nel 1990, con Io e mio padre, che si classifica al nono posto. L’anno dopo torna sul palco dell’Ariston con Se io fossi un uomo, arrivando 18esima. Torna poi a Sanremo per la terza volta nel 1993, in duetto con Rossana Casale con Gli amori diversi, che arriva al terzo posto. La sua ultima partecipazione al Festival risale al 2015 quando si esibisce con Mauro Coruzzi, in arte Platinette, con il brano contro la transfobia Io sono una finestra, che si piazza al 16esimo posto. Dopo Sanremo i due continuarono a lavorare insieme, portando nei teatri italiani lo spettacolo Io non so mai chi sono.

Platinette, il messaggio dopo l’ictus: “Sbrigati a uscire dall’ospedale”

Grazia Di Michele ha rivolto i suoi pensieri a Platinette, vittima di un ictus ischemico il 17 marzo, con un affettuoso messaggio su Instagram: “Esistono persone meravigliose che ringrazi per essere entrate e restate nella tua vita. Sbrigati a uscire dall’ospedale, ché abbiamo da fare…”.

Vita privata: marito, figlio, Instagram

Si sa molto poco circa la vita privata della cantautrice. Grazia Di Michele è da sempre molto attenta a non condividere molti dettagli sulle persone a lei care. In particolare, non ci sono molte informazioni sul suo compagno di vita: il suo nome non è noto, come sono quasi nulle le informazioni sulla sua occupazione. Non abbiamo la certezza che i due siano sposati, ma restano l’uno al fianco dell’altra ormai da molti anni, come confermato dalla stessa cantante. Nessuna traccia dell’uomo neanche sul profilo Instagram della Di Michele, che conta oltre 8mila follower.

Grazia e il suo compagno hanno un figlio, Emanuele, nato alla fine degli anni 90 e oggi 26enne. Nel 2021 si è tornato a parlare della famiglia dell’artista a causa di una sua intervista concessa a Storie Italiane. La cantante stava vivendo un momento decisamente difficile: sia il suo compagno che Emanuele erano infatti ricoverati in ospedale a causa del Coronavirus. In particolare pare che proprio suo marito stia ancora subendo le conseguenze di una violenta infezione da Covid-19.