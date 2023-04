Raffaella Fico su Mario Balotelli: “Ci abbiamo provato tante volte”

Ospite a Verissimo, la showgirl di origine campane ha parlato di tanti aspetti della sua vita. Raffaella Fico si è soffermata sul rapporto con Balotelli, cambiando poi tematica e riflettendo sulla propria carriera.

Si è detta pentita di aver messo “in vendita” la sua verginità.

Raffaella Fico e Balotelli, dal loro rapporto alla carriera di lei

Dai suoi amori – passati e recenti – al suo percorso professionale, ecco che Raffaella Fico si è confessata a Verissimo, mostrandosi fragile e umana. Nonostante la storia sia finita da tempo, la relazione con Mario Balotelli è stata importantissima e, forse, rimane un segno indelebile della sua vita.

A Verissimo la 35enne ha parlato proprio del calciatore classe ’90:

“Con Mario Balotelli abbiamo riprovato varie volte a tornare insieme, poi abbiamo realizzato che la cosa migliore era essere genitori di Pia. Mario è stato l’amore più grande della mia vita, ma non lo vedo, né ora né in futuro, come il compagno della mia vita. Ci sono troppe differenze tra noi. Oggi siamo davvero come fratelli. Se lui litiga con la fidanzata mi chiama e si sfoga con me”.

Un rapporto forte e viscerale, che ha portato alla nascita della piccola Pia (messa al mondo nel 2012). I due hanno diverse volte provato a ricominciare, ma le differenze erano troppe e hanno compreso che la cosa migliore per entrambi fosse quella di essere dei genitori presenti. Escluso il ritorno di fiamma, i due sono rimasti in contatto e adesso vantano un buon rapporto.

Cambiando tematica, si è soffermata sulla carriera, pentendosi di diversi errori, come ad esempio la “verginità messa in vendita”:

“Con il senno di poi, posso dire che è stato un errore, ma ero una ragazzina. Mi sono fidata delle persone sbagliate, non lo rifarei più”.

I tanti errori hanno permesso alla showgirl classe ’88 di crescere e di conoscere meglio il mondo.