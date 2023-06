Allerta meteo lunedì 5 giugno: temporali sparsi su 11 regioni e Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata anche per il nuovo inizio di settimana di giugno. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità per l’intera giornata di lunedì 5 giugno con forti temporali su alcune regioni.

Allerta meteo lunedì 5 giugno: temporali sparsi su 11 regioni

Allerta meteo è iniziata già dalla tarda serata di domenica 4 giugno sul alcune regioni per poi continuare nella giornata di lunedì 5 giugno. Dunque, ancora il maltempo persiste su gran parte dell’Italia con “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare, su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna”.

Avviso della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità anche per questo inizio di settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di Lunedì 5 allerta arancione per rischio idraulico e rischio idrogeologico su alcuni settori dell’Emilia-Romagna e allerta gialla in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna, su gran parte della Puglia e sul restante territorio dell’Emilia-Romagna.