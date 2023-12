Pupo fuori da Mediaset dopo le critiche al Grande Fratello: cosa ha detto?

Pupo contro il Grande Fratello, il cantante tagliato fuori da Mediaset dopo le critiche. Secondo alcune voci di corridoio, Pier Silvio Berlusconi non ha gradito affatto le dichiarazioni del cantautore: che cosa ha detto?

Pupo fa infuriare Mediaset criticando il Grande Fratello: che cosa ha detto?

Il noto cantautore Pupo è tornato a far parlare di sé a causa di una recente intervista concessa a Repubblica, in cui spara a zero sul Grande Fratello Vip. L’artista ha partecipato al reality show per ben due edizioni nel ruolo di opinionista, un’esperienza che, per quanto ben remunerata, non gli ha lasciato un bel ricordo: “C’era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca*are“.

Secondo alcune recenti indiscrezioni, le dichiarazioni di Pupo non sono affatto passate inosservate. I vertici Mediaset, in particolare l’AD Pier Silvio Berlusconi, pare siano furiosi con il cantante e che abbiano deciso di “cancellarlo” dalle loro reti. Ne è sicuro il giornalista Alberto Dandolo che, in un suo articolo su Oggi, ha parlato della possibile esclusione punitiva di Pupo: “Per la cronaca, incassava 15 mila euro a puntata. Dopo queste dichiarazioni, tutti prevedono che Pier Silvio Berlusconi chiuderà le porte di Cologno Monzese al cantante, colpevole di irriconoscenza“.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La risposta di Alfonso Signorini: “È libero di dire quello che vuole, ma non mi piace l’ingratitudine”

Intervistato da Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, il conduttore del GF Alfonso Signorini ha risposto a tono alle dichiarazioni di Pupo sul suo programma: “Ognuno è libero di dire quello che vuole ma la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta. Poi non è vero che quando ha firmato c’era la pandemia, le prime puntate le abbiamo condotte da Roma e dopo a causa della pandemia io mi collegavo da Milano. Poi se gli faceva così schifo perché ha rinnovato per il secondo anno. Caro Pupo te lo dico senza polemica, sputare nel piatto in cui hai mangiato molto abbondantemente visto come eri pagato, non mi sembra affatto elegante”.