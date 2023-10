Chi è Raz Degan, ex vincitore dell’Isola. “Addolorato per la guerra”

Raz Degan è un attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano che lavora prevalentemente in Italia.

Chi è Raz Degan

Raz Degan è un attore, regista, personaggio televisivo di origini israeliane che lavora prevalentemente in Italia. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche a diversi reality, arrivando a vincere una delle edizioni dell’Isola dei Famosi. Nato il 25 agosto 1968, oggi ha 55 anni e si è detto preoccupato per i suoi cari in Medio Oriente. A Skytg24, ha spiegato che in particolare il padre che si trova ancora in quei territori “anche se il nostro kibbutz è stato evacuato, lui non lascia la casa, il 90% delle persone se ne sono andate. Mio Non vuole andarsene, dice che quello è il suo posto”

Il pensiero per il conflitto in Medio Oriente