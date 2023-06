Ritorna Nayt che presenta il suo ultimo singolo, dal titolo Provare qualcosa. Come sempre riesce a non deludere le aspettative.

Il panorama musicale racconta le avventure di tanti cantanti. Ritorna Nayt che presenta il suo ultimo singolo, dal titolo Provare qualcosa. Come sempre riesce a non deludere le aspettative.

In poche ore sono state già superate le 10.000 views.

Provare qualcosa, il testo dell’ultimo singolo di Nayt

Un artista che si è affermato poco alla volta, in grado di trasformare i sacrifici in successi. Ecco che Nayt – nome d’arte di William Mezzanotte – torna e presenta il suo nuovo singolo, intitolato Provare qualcosa.

La canzone ha un sound vivace e travolgente e il flow del rapper è (come sempre) una certezza: rapido, liscio, coerente. Si parla del sentimento più popolare di tutti, ovvero l’amore. Seppur si tratti una delle diverse sfaccettature di esso.

Di seguito il testo del brano:

Chi sono io per gli altri senza la mia ombra?

Siamo insieme, cosa importa se non sai chi ti circonda?

Cercare un posto dentro, andare fuori rotta

Guidare con la pioggia, provare qualcosa

Chi sono io per gli altri senza la mia ombra?

Siamo insieme, cosa importa se non sai chi ti circonda?

Cercare un posto dentro, andare fuori rotta

Guidare con la pioggia, provare qualcosa

Mani che stringono, fiato che manca

Baby m’ammazzi, non so cosa piangi mo

Il tuo umore cambia

Oppure a qualcuno qualcosa di finto, no

So che sei un’altra

Giuro qualcuna ha qualcosa di più di te

Ma solo la calma

Voglio fare cose di nuovo stampo

Evito le droghe ma non ho scampo

Tu mi hai fatto gli occhi di un uomo stanco

Sto pensando “il cuore come lo salvo?”

Non c’ho una casa, non trovo un posto

So che non basta a quelli come noi

La prenderò comе viene

Stare da soli pеr stare insieme

Chi sono io per gli altri senza la mia ombra?

Siamo insieme, cosa importa se non sai chi ti circonda?

Cercare un posto dentro, andare fuori rotta

Guidare con la pioggia, provare qualcosa

Mi chiedo chi sono per te, per lui, per lei

Senso di vuoto che c’ho addosso

Odio certi uguali come se non fossero

I miei vestiti nuovi non indosserò

“Sei diverso”, lo dici come fosse solo un difetto

La cultura dici vivi di fretta

Oppure resti indietro, muori di freddo, yea

Ti ricordi che cercavo il piacere

Come tutti cercano di piacersi

È l’accettazione di me che cerco

Perché non c’è canzone in cui trovo il centro

È una vita che dico di essere forte

E non mi permetto di essere debole

È da quando scopiamo che vedi chi sono

Che scopriamo chi siamo dietro le regole

Che non fanno per noi, baby

Dimmi quello che vuoi che ti

Prendo tutte le cose, così ti accorgi che resti ancora triste

Sai che non parlo male dei soldi però a volte mi fisso

Resa per fare a meno più meno di tutte le cose che esistono

Chi sono io per gli altri senza la mia ombra?

Siamo insieme, cosa importa se non sai chi ti circonda?

Cercare un posto dentro, andare fuori rotta

Guidare con la pioggia, provare qualcosa

Il video della canzone